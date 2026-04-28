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娛樂 歐美

準寡婦玩笑惹怒白宮 吉米金摩節目直球反擊川普

吉米金摩解釋自己開「準寡婦」的玩笑是在嘲諷川普夫妻的年齡差。（美聯社）吉米金摩解釋自己開「準寡婦」的玩笑是在嘲諷川普夫妻的年齡差。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國知名脫口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）在白宮記者晚宴舉行前，預錄節目時開玩笑說「第一夫人梅蘭妮亞看起來像準寡婦」，沒想到當天真的發生槍擊事件。美國總統川普及梅蘭妮亞發聲要求美國廣播公司（ABC）開除吉米金摩。吉米金摩也在週一的「吉米夜現場」節目開場直球反擊。

川普和梅蘭妮亞都在網路上要求迪士尼旗下ABC立刻開除吉米金摩，川普更憤怒指吉米金摩平常說什麼自己根本懶得回應，但這次他越線了；梅蘭妮亞也要求ABC表明立場。

「吉米今夜秀」主持人吉米金摩在節目中反擊川普夫妻。（法新社）「吉米今夜秀」主持人吉米金摩在節目中反擊川普夫妻。（法新社）

對此，吉米金摩週一在節目中開玩笑說：「有時你早上醒過來，第一夫人就發聲明要求把你從工作崗位上開除。我們大家都經歷過這種事，對吧？」他繼續說上週四開玩笑時候並未引起太大反應，直到週一早上，自己一醒來又發現自己在X（原推特）遭炎上，他笑：「第一夫人梅蘭妮亞點名要公司開除我，理由是我5天前講了一個笑話，那個只是假裝在吐嘈而已」。

美國總統川普（左）與第一夫人梅蘭妮亞在網路上對吉米金摩提出強烈抗議。（法新社）美國總統川普（左）與第一夫人梅蘭妮亞在網路上對吉米金摩提出強烈抗議。（法新社）

吉米金摩說：「很顯然我的玩笑是針對他們夫妻倆年齡差的玩笑，還有他們每次一起現身時，我們都在她臉上看到喜悅。那只是一個很輕鬆的吐笑話，講的是他快80歲了，而她（梅蘭妮亞）比我還年輕。那絕不是、無論如何定義都不是暗殺號召，他們自己也很清楚這一點」。

吉米金摩強調自己多年來公開反對槍枝暴力，不過他也理解「第一夫人上週末經歷了很大的壓力，說真的，那棟房子裡大概每個週末都很有壓力吧」。他同意仇恨和暴力應受譴責，但吉米金摩很誠懇的建議：我覺得要降低壓力，梅蘭妮亞應該先跟老公談談這件事。

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