阿Sa無預警曬婚戒 閃嫁小10歲鮮肉教練 身價背景全曝光

阿Sa（右）今宣布與小她10歲的健身教練Elvis結婚。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港TWINS成員「阿Sa」蔡卓妍今（28）在社群曬婚戒，閃嫁小她10歲的健身教練「Elvis」林俊賢。阿Sa和Elvis兩人戀情曝光半年就火速結婚，外界都認為阿Sa進入娛樂圈逾20年，累積超過1億港幣（約新台幣4億元）豐厚家底，小鮮肉Elvis應該可以少奮鬥10年。事實上，Elvis本身也很會吸金，身材健美的他，身為明星教練兼健身中心創辦人，每堂課收費時薪高達2千港幣（約新台幣8千元），估計每月收入為10萬港幣（約新台幣40萬元）。

阿Sa（右）與老公Elvis相戀半年就結婚。（翻攝自微博）

夫妻倆對於理財有不同方法，阿Sa偏好買房地產，名下擁有至少5個物業，她把收租相關事務委託媽媽處理，每月進帳約20萬港幣（約新台幣80萬元）。Elvis雖然賺得不像阿Sa那麼多，但也屬於高收入族群，因為他的課堂幾乎排滿，兩人都很會賺錢。

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Elvis和阿Sa交往後，兩人為爭取約會時間，談戀愛不久之後就同居試婚，受到Elvis影響，阿Sa也養成爬山習慣，生活變得健康。

阿Sa與老公Elvis曬婚戒，兩人身家也被外界起底。（翻攝自微博）

阿Sa堪稱娛樂圈發電機，她先前與鄭中基合作拍攝電影《追擊八月十五》擦出火花，兩人2021年初傳出隱婚消息。根據香港媒體報導，鄭中基與阿Sa於2006年1月31日在美國洛杉磯註冊結婚，之後2010年3月4日阿Sa出席時裝活動時，表示自己已經恢復單身。之後，她陸續與陳偉霆、「百億麻將館太子爺」石恆聰戀愛，均以分手告終。

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