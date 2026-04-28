天心挑戰「毀容級」中邪妝！被問是否上SWAG直播回應了

〔記者許世穎／台北報導〕台片《祭弒》今（28）日舉辦首映會，導演邱晧洲率曹佑寧、天心、莊凱勛、項婕如、林暉閔等人一同亮相。天心在片中挑戰高強度特效化妝，打造近乎「毀容級」的中邪造型，每次上妝都需耗時兩小時，還有不少動作戲親自完成，展現敬業態度。被問到是否會想挑戰更多不同演出，比方說參加《浪姐》，她坦言：「他們有邀約過，但我真的會拍謝！」

天心在《祭弒》中挑戰高強度特效化妝，打造近乎「毀容級」的中邪造型。（資料照，記者胡舜翔攝）

天心的特化妝每次耗時2小時打造雙頰凹陷、青筋暴露的中邪妝容，恐怖程度連貓都受不了！同片演出的邵奕玫爆料，拍攝現場有隻貓都會親近每個人，唯獨看到鬼妝的天心就立刻撇頭拒絕直視，天心還故意逗牠，貓咪竟嚇到僵住，駭人程度獲「貓咪認證」。

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對於是否參戰《浪姐》，天心進一步說：「太難了啦！這麼好的節目，不要讓人家看到我就想轉台！」談到另一半是否鼓勵她跨足不同領域，她則分享：「我演《俗女養成記2》是他最鼓勵我，因為我覺得我沒有公主病，但我老公覺得我可以演。」

近日王俐人登上成人影音平台SWAG直播引發討論，被問到若未來有相關邀請是否會上去宣傳電影，天心表示：「屬性不同應該不會，我們是恐怖片應該不會啦！」一旁的莊凱勛則笑說：「如果包4場的話要去宣傳當然沒問題。」

曹佑寧在《祭弒》中飾演最帥驅魔師。（資料照，威視電影提供）

曹佑寧在片中化身「最帥驅魔人」，近期剛過生日的他透露，當天仍在劇組工作，但已提前與女友王淨慶祝，也收到了心儀的禮物，他表示：「我覺得心意很重要，今年是收到我喜歡的東西，但送生日禮物很難。」

項婕如在片中與天心飾演母女，私下互動卻像姊妹，還曾收過對方送的衣服。天心笑說：「那件很像女團的衣服，因為我買太小了。」

此外，莊凱勛也透露片中其實有部分動作場面遭到刪減，包含與天心、項婕如的對打戲，她回憶拍攝過程直言：「我要拋摔他們兩人，天心是要摔在玻璃上，小項是太陽穴要撞音箱，我拍完才發現小項的力氣超大。」直說很怕讓兩位女主角「提前殺青」。《祭弒》將於4月30日在台上映。

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