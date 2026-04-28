新任007是「他」？！ 英國博彩賭盤曝最新賠率

左起：亞倫泰勒強森、卡倫透納、雅各艾洛迪（圖片提供／美聯社、路透）

〔娛樂頻道／綜合報導〕自亞馬遜米高梅影業（Amazon MGM Studios）公布下一部《007》（Bond 26）將由《沙丘》導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）執導後，迄今已經快過一年，然而「龐德本尊」到底由誰接演，卻一直遲遲未拍板定案，候選名單也一變再變，從當初的大熱門亞倫泰勒強森（Aaron Taylor-Johnson）到最年輕的雅各艾洛迪（Jacob Elordi），都是賭盤熱門人選，不過，目前賠率第1名是卡倫透納（Callum Turner），他不僅是博彩界與電影界傳聞中領先比數最高的人選，甚至被英國媒體稱為「好萊塢公開的秘密」。

亞倫泰勒強森長期以來一直被認為已經「拿到試鏡邀請」甚至是「合約已在桌上」，但隨著時間推移，熱度略有降溫。（美聯社）

根據美國娛樂新聞網站「Raider Online」昨（27日）報導，一名和導演及片商交情匪淺的消息人士指出，007劇本仍在創作中，新片恐將於2028年或者更晚才能上映，因為導演丹尼和《蜂鳥》導演斯蒂文奈特（Steven Knight）還有一個合作劇本要先完成，接下來才有空構思007的劇本，況且尋找新任龐德的主導權並不在導演，而是亞馬遜影業高層。

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卡倫透納在《空戰群英》中已經證明他能駕馭軍事英雄的剛毅。他的另一半、流行天后 Dua Lipa也傳出可能為電影演唱主題曲，這對組合商業價值極高。（美聯社）

本報根據英國博彩賠率，列出呼聲最高的 3人，並進行比較。卡倫透納（36歲）、亞倫泰勒強森（35歲）和雅各艾洛迪（28歲）都是強而有力的候選人。值得注意的是，雖然英國媒體鎖定卡倫透納，但若按導演和片商先前對外宣稱，想要一個全新的、年輕版的007，那麼又帥、又高、又年輕的雅各艾洛迪極可能雀屏中選，雖然他是澳洲人，不過007電影史上也不是沒挑過澳洲演員，喬治拉贊貝（George Lazenby）即是一例。

身高196公分的雅各艾洛迪若雀屏中選，將成為史上「最高」的007，這對演出對手戲的「龐德女郎」畫面協調性，考驗極大。（路透）

以下為大家整理3位「007候選人」的優劣勢分析：

★註：賠率（2/1）是指如果你投注1元，若卡倫最終成為007，可贏得2元的利潤。最後你拿回的總金額是3元（2元利潤 + 1元本金）。

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