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粿粿不倫王子「判決書確定公開」 2人超慘現況全曝光

范姜彥豐（左起）心碎指控粿粿在3年婚姻內不忠出軌王子。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）范姜彥豐（左起）心碎指控粿粿在3年婚姻內不忠出軌王子。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「粿粿」江瑋琳婚內出軌「王子」邱勝翊判決書確定公開！范姜彥豐提告侵害配偶權勝訴，獲賠100萬元慰撫金，且判決書須依法公開僅遮蔽個資，讓整起婚外情細節恐全面曝光，2人形象與事業再受重擊，身敗名裂低谷現況如今也隨之曝光。

范姜彥豐指控，粿粿與王子2025年4月遠赴美國後關係越界，返台後仍持續曖昧互動，甚至出現擁吻情形，已侵害其配偶權，因此提告向2人求償100萬元。士林地院本月14日開庭審理，粿粿與王子未親自出庭，由委任律師代表應訊，對於事件引發的社會輿論與司法資源耗費深感抱歉，雖過去多次嘗試私下協商未果，但考量案件已進入審理程序，決定不再爭執證據合法性。

此外，粿粿、王子委任律師強調，願意全數賠償范姜彥豐提出的100萬元慰撫金，同時請求法官依《民事訴訟法》規定，不公開判決書內容，以降低對未成年子女的影響。不過，范姜彥豐則當庭未同意不公開判決，他的委任律師更主張握有王子與粿粿的擁吻照片，並指出粿粿曾在與友人對話中以「殿下」稱呼王子，形容其在朋友圈中的地位。

相關新聞：粿王不倫戀判賠100萬！王子經紀公司發聲曝已蒐證

法院今（28日）審酌後，最終裁定判決書採「公開內容、遮蔽個資」方式處理，意味著涉及婚外情的重要事證仍可能曝光，立刻成為外界關注的焦點。隨著判決結果出爐，粿粿與王子除須負擔100萬元賠償外，後續影響也持續擴大，多項代言因身敗名裂遭終止，甚至面臨違約金求償，原定實境節目與商演全面喊停，工作機會幾乎歸零，陷入零收入困境，讓這段不倫戀付出高昂代價。

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