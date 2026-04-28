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娛樂 音樂

謝和弦告到中國！點名曾沛慈、汪東城侵權《夠愛》 跨境法律戰正式開打

〔記者邱奕欽／台北報導〕謝和弦宣布提告到中國！歌曲《夠愛》版權爭議延燒4年未滅，謝和弦所屬馬槽音樂今（28日）發出聲明，不僅指控陳德修長年帶頭侵權，更點名曾沛慈、汪東城等人涉案，表態將正式在中國人民法院提告，引爆樂壇關注。

謝和弦（中）指控曾沛慈（左）、汪東城（右）等相關藝人涉及侵權，表態將在中國人民法院提起訴訟程序。（本報組合資料照）謝和弦（中）指控曾沛慈（左）、汪東城（右）等相關藝人涉及侵權，表態將在中國人民法院提起訴訟程序。（本報組合資料照）

歌曲《夠愛》由謝和弦執掌作詞，馬槽音樂指出早在2021年10月31日已停止全球歌詞授權，包含公開演出、播送與傳輸皆不再提供使用，並與亞神音樂及Must中華音樂著作權協會達成共識。然而馬槽音樂指控，多年來仍遭相關藝人「強行侵權」演唱，包括陳德修、汪東城、曾沛慈等人未經授權持續使用，成為爭議核心。

近期事件再度升溫，黃少谷與陳乃榮在中國演出時，透過播放或演奏《夠愛》並讓觀眾自行演唱，也引發外界質疑是否規避侵權，謝和弦為此則開嗆「黃少谷真的有夠舔，周湯豪都比他搖」、「陳乃榮更愛舔」；另一方面，陳德修則發聲直指，若使用這首歌的曲，務必經由他的授權因而引爆紛爭，他強調自己對於詞曲互不授權後始終保持謹慎態度，不希望爭議再起。

不過，謝和弦所屬馬槽音樂在最新聲明中態度強硬，指控陳德修「屢次混淆時間順序」，更痛批長年帶頭侵害著作權，同時也重申包括曾沛慈、汪東城等人皆涉未授權演出。馬槽音樂宣布已全權委託中國律師團隊，將在人民法院提起訴訟，並強調「為守護音樂著作人之權利，本公司將協助謝和弦先生捍衛到底、絕不寬貸！」讓這起《夠愛》版權之爭正式升級為跨境法律戰。

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