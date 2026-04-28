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娛樂 歐美

神預言槍擊案 吉米金摩酸美第一夫人梅蘭妮亞成準寡婦

美國脫口秀主持人吉米金摩（右）在節目中稱第一夫人成準寡婦激怒總統川普。（法新社）美國脫口秀主持人吉米金摩（右）在節目中稱第一夫人成準寡婦激怒總統川普。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國脫口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）在23日預錄的影片中，用「準寡婦」開第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的玩笑，沒想到25日白宮記者協會晚宴就出現槍擊事件。大難不死的美國總統川普（Donald Trump）震怒，要求美國廣播公司（ABC）立即開除吉米金摩。

吉米金摩在他的同名脫口秀節目，笑稱梅蘭妮容光煥發有如「準寡婦」，之後傳出槍擊案，梅蘭妮差點成為真寡婦，第一家庭也極度不滿。今（28）日川普幽默感全失，氣噗噗要求ABC炒吉米金摩魷魚。

吉米金摩在他的同名脫口秀節目預錄時，笑稱梅蘭妮容光煥發有如「準寡婦」（法新社）吉米金摩在他的同名脫口秀節目預錄時，笑稱梅蘭妮容光煥發有如「準寡婦」（法新社）

原來23日「吉米夜現場」進行節目預錄，當時吉米金摩一如往常的大開川普玩笑，還模仿晚宴可能出現情境。吉米金摩假裝自己是晚宴主持人，開玩笑說：「我們的第一夫人梅蘭妮亞在這裡，看看，她真的很美。」、「川普夫人，妳容光煥發的樣子，就像即將成為寡婦呢！」不知道是烏鴉嘴還是神預言，兩天後果然發生槍擊案。

第一夫人梅蘭妮亞在社群X開第一槍，表示「吉米金摩多年來躲在無線電視網保護下，散播加深美國政治病態腐敗言論。這不是幽默，是懦夫行為。」她更補刀指美國廣播公司的沉默，說明支持仇恨的立場，振臂一呼：「夠了，美國廣播公司該表態了」。

川普本人則在「真實社群」（Truth Social）怒斥吉米金摩毫無才能、節目收視率低，是個徹頭徹尾的失敗者。更表示：「他長年散播仇恨與謊言，開我美好的第一夫人準備當寡婦這種玩笑，這是號召暴力的卑劣訴求」。除此之外，川普也認為：「兩天前有人脫序瘋狂持槍繞過特勤，預謀殺死我，這個懦夫（指吉米金摩）認為慶祝我死了是件有趣的事？噁心！」更憤怒的表示：迪士尼與美國廣播公司被極左派護衛，現在是預謀刺殺的共犯。

第一夫人梅蘭妮亞（右）與美國總統川普紛紛在社群開槍。（路透）第一夫人梅蘭妮亞（右）與美國總統川普紛紛在社群開槍。（路透）

川普不但要求美國廣播公司立刻開除吉米金摩，更應該為了非法推動介入刺殺取消執照，更稱美國廣播公司事摧毀國家的病態者。

這並非吉米金摩第一次闖禍，他曾在2025年9月時，在節目中提到保守派網紅柯克（Charlie Kirk）在猶他州演講中彈身亡，讓美國再次偉大（MAGA）陣營支持者利用槍殺圖利，當時川普支持者也強力反彈，迪士尼扛不住巨大壓力，暫停「吉米夜現場」播出一週。

節目復播後，吉米金摩哽咽說，自己無意嘲弄任何人，強調停播節目不合法。

美國廣播公司對於吉米金摩激怒川普一事，暫時尚未回應。

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