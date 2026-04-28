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娛樂 電視

60歲才揭身世之謎！洪都拉斯錄影驚曝血統內幕：爸爸很感動

客家實境節目《啊喔！最Kiang駐村小隊2》 記者會；施名帥（左起）、洪都拉斯、秋寶、黃姵嘉、周厚安。（記者陳奕全攝）客家實境節目《啊喔！最Kiang駐村小隊2》 記者會；施名帥（左起）、洪都拉斯、秋寶、黃姵嘉、周厚安。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕洪都拉斯、施名帥、黃姵嘉、周厚安錄製客家實境第二季《啊喔！最Kiang駐村小隊》，今（28）日出席開播記者會，還帶著可愛的「駐村小犬」秋寶亮相，這次班底們前往台東，深入池上、鹿野、關山等地參與社區活動，本季新加入的黃姵嘉、周厚安忍不住哀喊任務真的多，每天都像被抽乾靈魂：「感覺像被騙來的」。

洪都拉斯笑說自己60歲了才解身世之謎。（記者陳奕全攝）洪都拉斯笑說自己60歲了才解身世之謎。（記者陳奕全攝）

洪都拉斯與施名帥在拍攝第二季的過程意外發現自己有客家血統，洪都拉斯提到這次在台東錄影常會聽到當地人要去上廁所會講「屙尿（指小便）」，想到了爸爸也會這麼講，結果回去翻祖譜才發現祖籍是在客家發源地江西贛州，「我一直以為他講的是方言，我後來回家跟爸爸講客語的時候，發現他很感動。」也笑說自己60歲了才解身世之謎。

施名帥問了大舅舅才知道，自己的阿祖有客家血統。（記者陳奕全攝）施名帥問了大舅舅才知道，自己的阿祖有客家血統。（記者陳奕全攝）

施名帥則說是在今年過年發現，看到神主牌上有客家堂號，問了大舅舅才知道，施名帥的阿祖有客家血統，洪都拉斯幽默直呼：「我們差點相擁而泣」還不忘喊話施名帥：「我們也算有淵源，你以後有什麼事找我。」

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