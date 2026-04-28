《飛吧！熊鷹》世界首映震撼登場 排灣族領袖感動暢談部落轉變

導演梁皆得出席《飛吧！熊鷹》世界首映。（采昌提供）

〔記者許世穎／台北報導〕導演梁皆得繼《老鷹想飛》後再度推出全新生態紀錄片《飛吧！熊鷹》，歷時12年深入山林拍攝台灣罕見頂級猛禽「熊鷹」。昨（27日）晚間於台北舉辦世界首映。

該片橫跨南橫公路與屏東山林拍攝，長時間記錄研究團隊追尋熊鷹蹤跡的艱辛歷程，並揭開其神秘生態樣貌。導演梁皆得分享，拍攝過程充滿挑戰，曾為捕捉關鍵畫面苦等五個月，也曾在山區單趟步行超過五小時。他感性表示：「這部紀錄片結合了許多人的心力與素材，絕非我一人之力可以完成，非常感謝所有夥伴的幫助。」

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片中核心人物孫元勳也出席首映，回顧長年深入山林觀察熊鷹的歷程。他指出，研究過程不僅仰賴科學方法，也與在地部落文化密不可分，「若沒有排灣族保存下來的文化，就無法呈現出這樣珍貴的內容。」他並坦言，自己在與部落獵人互動中收穫良多，也逐漸理解在生態保育與文化傳承之間尋求平衡的重要性。

《飛吧！熊鷹》昨晚世界首映。（采昌提供）

本片同時延伸關注人與自然的關係，探討熊鷹羽毛在原住民文化中的使用議題。鍾金男分享，推動「仿真羽毛」的過程並不容易，初期曾遭遇部落反對，但透過持續溝通與合作，逐步建立信任，「我們尊重傳統，也希望在不傷害生態的前提下，找到新的可能。」

同樣參與推動仿真羽毛的沈文伶，當天身穿排灣族傳統服飾並佩戴仿真羽毛出席。她透露，一切起點源自與祖父的一段約定：「他希望未來若有這項技術，我能盡力推動，因為這是對的事情。」她也表示，隨著時間推進，越來越多傳統領袖開始接受這項改變，「我們持續尋找文化與生態之間的平衡，在不違背傳統的前提下，也減少對自然的傷害。」

透過長達12年的紀錄與觀察，《飛吧！熊鷹》不僅呈現台灣珍稀猛禽的生命故事，也試圖在生態保育與文化傳承之間，找出一條共存的道路；電影將於5月15日在台上映。

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