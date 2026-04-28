自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《飛吧！熊鷹》世界首映震撼登場 排灣族領袖感動暢談部落轉變

導演梁皆得出席《飛吧！熊鷹》世界首映。（采昌提供）導演梁皆得出席《飛吧！熊鷹》世界首映。（采昌提供）

〔記者許世穎／台北報導〕導演梁皆得繼《老鷹想飛》後再度推出全新生態紀錄片《飛吧！熊鷹》，歷時12年深入山林拍攝台灣罕見頂級猛禽「熊鷹」。昨（27日）晚間於台北舉辦世界首映。

該片橫跨南橫公路與屏東山林拍攝，長時間記錄研究團隊追尋熊鷹蹤跡的艱辛歷程，並揭開其神秘生態樣貌。導演梁皆得分享，拍攝過程充滿挑戰，曾為捕捉關鍵畫面苦等五個月，也曾在山區單趟步行超過五小時。他感性表示：「這部紀錄片結合了許多人的心力與素材，絕非我一人之力可以完成，非常感謝所有夥伴的幫助。」

片中核心人物孫元勳也出席首映，回顧長年深入山林觀察熊鷹的歷程。他指出，研究過程不僅仰賴科學方法，也與在地部落文化密不可分，「若沒有排灣族保存下來的文化，就無法呈現出這樣珍貴的內容。」他並坦言，自己在與部落獵人互動中收穫良多，也逐漸理解在生態保育與文化傳承之間尋求平衡的重要性。

《飛吧！熊鷹》昨晚世界首映。（采昌提供）《飛吧！熊鷹》昨晚世界首映。（采昌提供）

本片同時延伸關注人與自然的關係，探討熊鷹羽毛在原住民文化中的使用議題。鍾金男分享，推動「仿真羽毛」的過程並不容易，初期曾遭遇部落反對，但透過持續溝通與合作，逐步建立信任，「我們尊重傳統，也希望在不傷害生態的前提下，找到新的可能。」

同樣參與推動仿真羽毛的沈文伶，當天身穿排灣族傳統服飾並佩戴仿真羽毛出席。她透露，一切起點源自與祖父的一段約定：「他希望未來若有這項技術，我能盡力推動，因為這是對的事情。」她也表示，隨著時間推進，越來越多傳統領袖開始接受這項改變，「我們持續尋找文化與生態之間的平衡，在不違背傳統的前提下，也減少對自然的傷害。」

透過長達12年的紀錄與觀察，《飛吧！熊鷹》不僅呈現台灣珍稀猛禽的生命故事，也試圖在生態保育與文化傳承之間，找出一條共存的道路；電影將於5月15日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中