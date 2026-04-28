吳慷仁臉好腫！港星謝君豪打他20下耳光：好過癮啊

吳慷仁在《寒戰1994》飾演關鍵角色。（華映娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕吳慷仁演出香港電影《寒戰1994》，在片中竟遭謝君豪掌摑20下，讓吳慷仁的臉真的當場腫了起來。謝君豪昨天（26日）接受訪問，大笑直呼「當天好高興」，稱拍攝過程十分過癮，笑翻眾人。

《寒戰1994》導演梁樂民透露，當初親自飛來台灣邀請吳慷仁演出。（吳慷仁工作室提供）

《寒戰1994》導演梁樂民、吳彥祖、謝君豪及劉俊謙昨天一同受訪，此次謝君豪與吳慷仁在片中飾演富商父子檔，擁有相當精彩的對手戲。被問到為何找上吳慷仁演出？梁樂民表示，當時吳慷仁才以《富都青年》拿下金馬影帝，當時他特別飛來台灣見吳慷仁，邀請他到香港演出「潘志昂」一角。

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《寒戰1994》謝君豪（左起）、吳彥祖、劉俊謙、導演梁樂民昨天接受台灣媒體視訊訪問。（翻攝訪問影片）

吳慷仁在片中更以全廣東話演出，梁樂民透露，在吳慷仁還沒進組、先來香港之前，每一次出現幾乎都用廣東話對話，「一開始肯定講得不夠好，但越來越好，在香港每個時刻，無論是拍戲也好，都跟我們講廣東話，他是非常努力的演員。」

謝君豪被問到在《寒戰1994》掌摑吳慷仁的拍攝內幕，忍不住大笑出來。（翻攝自訪問影片）

至於與吳慷仁有最多對手戲的謝君豪，被問到掌摑重頭戲時，笑說當初看劇本時就覺得特別有意思，看的時候就很興奮，且期待拍攝當天到來。他回憶起，當天拍了半天，「我跟慷仁挺有默契，他想的跟我想的一樣，都是『來真的』，我拍得很開心！」

吳慷仁（左）、謝君豪在《寒戰1994》中飾演關係不睦的富商父子檔。（謝君豪工作室提供）

謝君豪完全不留情，重重賞了吳慷仁6個耳光，還得換機位拍攝，前後大概打了吳慷仁20下，打到吳慷仁臉真的都腫了，他自己的手也很痛，所幸呈現出來的效果特別好，讓他直呼相當過癮，「這場戲我是挺享受！」

被問到拍完戲之後，吳慷仁是否有對他說「謝謝」？謝君豪笑說：「那也太變態了吧！但看得出來他的眼神是很滿意地，大家都豁出去了，反正大家都挺滿意的。」《寒戰1994》5月8日在台上映。

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