吳彥祖回香港拍寒戰！51歲嫉妒劉俊謙比他帥：女兒看到我就想吐

《寒戰1994》吳彥祖（左）忌妒劉俊謙比他帥，現場笑聲不斷。（翻攝自訪問影片）

〔記者廖俐惠／台北報導〕華語警匪電影《寒戰》系列暌違10年回歸，推出前傳電影《寒戰1994》，51歲的吳彥祖久違回到香港拍戲，直呼有種像回家的安心感，這次他和近年最紅的港星劉俊謙同場尬戲，笑說：「我對他感覺很複雜，他比我年輕、比我帥，演技比當時的我還好又努力，我很嫉妒他，卻又愛上了他。」

《寒戰1994》導演梁樂民、吳彥祖、謝君豪及劉俊謙昨天（27日）與台灣媒體進行視訊連線，此次故事圍繞在劉俊謙飾演的熱血正義的署任總警司「李文彬」，以及吳彥祖演出的警務處行動副處長「蔡元祺」身上，導演梁樂民笑說，當初找劉、吳兩人演出原因很簡單，「他們兩個是全香港最帥！」

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劉俊謙是近年最炙手可熱的年輕港星，主演《寒戰1994》扛起重任。（翻攝自訪問影片）

近年大多在好萊塢發展的吳彥祖，很久沒拍港片，也坦言是因為沒有香港劇組找上門，這次回到香港拍攝很興奮，做造型的那一天，一進門就看到一批很熟悉的人，「我就覺得有回家的感覺，坦白說我去過很多不同的地方拍戲，還是香港最舒服，回到香港有一種像大家庭的感覺。」比起在美國拍攝，劇組人員或許未來不會再相見，香港的夥伴們卻是一起長大，「看到他們很開心！」

吳彥祖久違離開家到香港拍片，劇組怕他想念家人，還特別拿了兩張機票，讓吳彥祖的妻女能夠來香港探班，這對吳彥祖來說是非常開心的禮物。

吳彥祖宣傳《寒戰1994》受訪幾乎有問必答，笑說女兒不覺得他帥，對Stray Kids情有獨鍾。（翻攝自訪問影片）

年過半百的吳彥祖在片中露出好身材，笑說自己已經有年紀了，並沒有特別鍛鍊身體，單純就是出浴後很自然露出身體。不過吳彥祖貴為男神，帥氣程度不需要多說，但13歲愛女卻不這麼認為，吳彥祖自嘲：「她完全不崇拜爸爸，不覺得我帥，在她的眼光裡，不是你們知道的吳彥祖。」

他笑說，自己還會一直煩女兒：「爸爸帥不帥？」結果女兒只發出「嘔吐」的聲音，對爸爸不屑一顧。因為女兒現在只喜歡韓團Stray kids，最喜歡方燦，自嘲年輕世代「不會喜歡我」。

劉俊謙是現今香港最炙手可熱的年輕男星，2012年《寒戰》第一部剛推出時，劉俊謙才24歲，是演藝學院剛畢業的學生，他回想起以前只是喜歡拍電影，完全沒有想過現在能拍電影，還能與吳彥祖對戲。劉俊謙分享，與吳彥祖合作非常開心，兩人一起在片場聊一些五四三，認為比起直接討論劇本，聊聊生活日常更容易建立默契。

《寒戰1994》謝君豪（左起）、吳彥祖、劉俊謙、梁樂民一同接受台灣媒體訪問，有說有笑。（翻攝自訪問影片）

劉俊謙還爆料吳彥祖很照顧他，「有一天他隨意走到我旁邊說給你，送了我一個他出品的耳機，非常漂亮，現在放在我的房間，如果我一個人在家很孤單，我會親親它，就像我親到吳彥祖。」劉俊謙一席玩笑話，讓在場的演員哥哥們都笑了出來。

最後，記者提到吳彥祖先前開線上英文課程，拿了《哪吒2》台詞教學，被問到有沒有機會教大家《寒戰1994》的台詞？吳彥祖笑說：「可以啊，有很多經典台詞，但要問導演版權。」梁樂民立刻回應：「隨便拿去！」電影《寒戰1994》5月8日在台上映。

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