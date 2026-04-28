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娛樂 最新消息

安海瑟薇笑認當年土毛衣 如今變自信衣櫥

安海瑟薇在《穿著Prada的惡魔2》華麗蛻變。（二十世紀影業提供）安海瑟薇在《穿著Prada的惡魔2》華麗蛻變。（二十世紀影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕時尚經典續作《穿著Prada的惡魔2》即將揭開面紗，話題持續延燒。回歸演出的安海瑟薇坦言，自己在演藝圈一向不是走「時尚女王」路線，但當年憑藉首集角色，讓她對穿搭有了全新體悟。回想片中她飾演的菜鳥助理「小安」因一件水藍色毛衣被嫌棄品味，如今她笑說：「我的衣櫥既時尚又實用，而且比以往更加自信！」

為了詮釋角色成長，安海瑟薇在續集中花費大量時間與劇組討論小安的造型轉變。她回憶，當年角色在《Runway》雜誌藝術總監奈吉（史丹利圖奇 飾）帶領下，完成一場宛如「重生」的時尚改造，「那是一段把她帶進夢幻衣櫥、蛻變為時尚達人的過程。」

她也幽默補充，觀眾不必太認真追究角色薪水如何負擔滿櫃精品，而在續集中，小安已晉升為高階主管，隨著事業成功，衣櫥也全面升級為由她親自挑選的高端時尚單品。

安海瑟薇（右）在《穿著Prada的惡魔2》和史丹利圖奇重聚。（二十世紀影業提供）安海瑟薇（右）在《穿著Prada的惡魔2》和史丹利圖奇重聚。（二十世紀影業提供）

談到系列之所以歷久不衰，安海瑟薇認為關鍵不僅在華麗服裝，更在角色之間的情感連結。她提到與梅莉史翠普、史丹利圖奇及艾蜜莉布朗的合作，「彼此之間擁有極佳的化學反應，這份情誼延續了20年，也傳遞到觀眾心中。」

隨著續集上映在即，安海瑟薇也感性表示，能與老班底重聚別具意義，「帶著20年的成長與感謝回來，真的很美好，也很開心能再次一起創造新的回憶。」

《穿著Prada的惡魔2》從開拍到上映始終備受矚目，劇組在紐約拍攝期間吸引大量媒體跟拍，轉往米蘭時裝週取景更引發關注。安海瑟薇也觀察到時尚產業對身形標準的議題，主動與劇組溝通，確保片中不呈現過度消瘦的模特兒形象，呼應當今多國對「病態瘦」的規範，為作品注入更具時代意識的調整。

除了劇情與議題升級，造型同樣是本片亮點之一。電影橫跨紐約與米蘭兩大時尚之都拍攝，並邀請曾打造《慾望城市》經典造型的服裝設計師莫莉羅傑斯擔任造型總監，在延續前作精神之餘，也為角色注入更成熟、多變且歷久彌新的時尚風格。《穿著Prada的惡魔2》明天（29日）在台上映。

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