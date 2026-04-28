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娛樂 最新消息

炎亞綸新身份曝光！現身「女女戀影集」喊話：把台灣百合力輸出海外

炎亞綸（第二排左二）現身《她的唇，她的吻》開鏡儀式。（有意思國際傳媒提供）炎亞綸（第二排左二）現身《她的唇，她的吻》開鏡儀式。（有意思國際傳媒提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕去年入圍金鐘戲劇新人獎的袁漠遙攜手李聞熙領銜主演GL影集《她的唇，她的吻》，該劇4月25日開鏡。開鏡儀式當天，主創團隊與華麗卡司陣容齊聚，現場原是細雨綿綿，卻在儀式開始瞬間雨勢停歇、陽光露臉，被劇組視為「大吉兆」，象徵作品拍攝順利、收視長紅。本劇由台灣角川授權改編，由潘心慧任監製且與身兼編劇的林珮瑜共同擔任製作人，並由金鐘導演姜瑞智與新銳導演劉佩宜雙導演共同打造，大浪娛樂集團總裁炎亞綸現身開鏡時也表示，非常看好「百合題材」的市場潛力，期許透過高品質的製作將台灣的「百合力」輸出海外。 

李雪（左一）、葉星辰（左二）、李聞熙（右二），袁漠遙（右一）一冷一熱的組合，期待撞擊出不一樣的火花。（有意思國際傳媒提供）李雪（左一）、葉星辰（左二）、李聞熙（右二），袁漠遙（右一）一冷一熱的組合，期待撞擊出不一樣的火花。（有意思國際傳媒提供）

袁漠遙這次要挑戰「反差萌」，演出與自己個性反差極大的「高能量」靈動角色，還被導演要求「越冷越熱」，用靈巧外在包裹冷靜內心；而李聞熙則刻意收起愛笑本性，她採取「減法」演出的冷靜風格。兩人為了培養默契，曾趁排練空檔私下出遊，並在山路上聯手救起一隻烏龜，李聞熙感性表示：「那種當下的直覺反應，就是我們默契的開始，救到生靈的共同感，也讓我們開始建立了很深的信任。」  

除了袁漠遙與李聞熙兩人間的強力火花，李雪與葉星辰組成的驚喜組合也備受期待。兩人此次在《她的唇，她的吻》中發展出一段不同於主線的情感體驗，李雪對這次跨足 GL 感到非常新鮮好玩，更在接觸劇本後形容這段關係有一種「心癢癢的浪漫」，還興奮表示這是一條「浪漫不失可愛」的線。

柏妍樺（左起）、洪小玲、李雪、葉星辰、李聞熙、袁漠遙、寶兒、鍾岳軒出席《她的唇，她的吻》開鏡儀式。（有意思國際傳媒提供）柏妍樺（左起）、洪小玲、李雪、葉星辰、李聞熙、袁漠遙、寶兒、鍾岳軒出席《她的唇，她的吻》開鏡儀式。（有意思國際傳媒提供）

面對首度出演GL題材，葉星辰坦言這是一場「未知的挑戰」，且幽默形容他們這段關係：「剛開始像麻辣鍋一樣熱烈，後面則會變成巧克力鍋般的甜蜜濃郁。」這份從火辣到濃甜的化學反應，無疑為影集增添了更多層次的粉紅氛圍。

本劇卡司陣容堅強。曾參與BL作品的洪小鈴與鍾岳軒這次也參與演出，鍾岳軒挑戰了以往從未嘗試過的造型風格，突破以往框架；洪小鈴挑戰神祕「關鍵旁觀者」，成情感助攻或阻礙引發期待。寶兒為了演出劇中「愛慕多年」的深情，每天靠著玩皮克敏散步時苦練台詞，還笑說見到劇中對象就覺得「她真可愛」。柏妍樺化身職場專業女力，精研色彩與剪裁將專業內化入魂。

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