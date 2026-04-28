張凌赫爆紅體力透支「兩度起身失敗」 7語音發聲親報最新狀況

〔記者蕭方綺／台北報導〕中國男星張凌赫憑藉古裝劇《逐玉》爆紅後，近日投入新戲《歸鸞》拍攝，卻接連被拍到走路一跛一跛、甚至疑似低血糖無法站立，引發粉絲憂心「過勞」質疑。對此，雖然工作室已經發聲明指出他僅為「輕度肌肉損傷」，未傷及骨骼與韌帶，並已安排物理治療，但被粉絲炮轟，因此他今親自發聲，連7條語音強調只是「小傷」，盼外界別過度擔心。

張凌赫拍新戲，被目睹體力透支需要攙扶。（翻攝自微博）

張凌赫日前在片場被目擊兩度撐地欲起身卻失敗，同劇演員林允見狀趕緊上前攙扶，他臉上也露出隱忍痛苦的神情。畫面曝光後，粉絲不滿劇組安排過於密集，甚至連署要求讓他暫停工作休息。隨後工作室回應指出他僅為「輕度肌肉損傷」，未傷及骨骼與韌帶，並已安排物理治療，強調身體狀況「一切安好」。

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張凌赫今天發語音訊息安撫粉絲。（翻攝自微博）

不過粉絲仍不買單，要求公開完整醫療報告，對「腿部抽筋」說法表達質疑。眼見輿論升溫，張凌赫本人也親自發文，並一口氣釋出7段語音安撫粉絲。他坦言只是像平常打球扭到，「前兩天有點不方便，慢慢恢復就好」，直言「這對我來說真的是一件很小的事兒」。

他在語音中也提到，拍戲過程中難免磕磕碰碰，連父母得知後也相當擔心，但他平時不愛把受傷說出口，「就是怕別人擔心」，並強調自己會照顧好身體，「放心放心，男孩子嘛沒關係！」

張凌赫今發7條語音訊息安撫粉絲。（翻攝自微博）

此外，由於劇組殺青在即，他也不希望因個人狀況影響整體進度，「現場其實有很多人比我更辛苦，我不想大家等我一個人」，直言心裡會過意不去，因此仍會照常拍攝、全力趕工，只求順利殺青。最後他也感性表示，自《逐玉》播出以來，感受到粉絲與觀眾的大力支持，「大家幫我做了很多事情，我非常感動」，因此更不想停下腳步，並暖心安撫粉絲：「放心，一切都有數啊～乖～別太擔心。」

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