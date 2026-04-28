陳志強被虧機車本尊！首場戲就震撼 蘇晏霈辣到嘴唇腫他看傻

蘇晏霈（右）在《豆腐媽媽》敬業大啖辣椒料理辣到紅唇腫脹，陳志強在旁看傻眼。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳志強近日開始拍民視八點檔《豆腐媽媽》，劇中飾演從美國被吊銷醫師執照、回歸台灣鄉野生活的傲嬌角色「方雲龍」。有趣的是導演馮凱在定裝時直接點名，直言方雲龍那種「機車個性」簡直跟陳志強本人一模一樣，讓他笑稱這根本是「本色演出」。

為了詮釋角色在美國受挫後流落台灣鄉間、回歸自然的樣貌，陳志強這次挑戰「全天然」上陣。他在拍攝現場幾乎不吹整髮型、不化妝，甚至刻意保留些許不修邊幅的粗獷感。陳志強表示：「導演希望這個角色能脫離都市的精緻感，展現出那種在鄉野間自由穿梭、帶點傲氣卻又隨性的真實狀態。」

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陳志強正式加入《豆腐媽媽》，挑戰傲嬌又難搞的角色性格。（民視提供）

陳志強進組的第一場戲，就與蘇晏霈有精彩對手戲。劇中，蘇晏霈為了給這位挑剔的美食家一個下馬威，故意在初次見面共進料理時，瘋狂加了一大堆辣椒醬，並以極其狼狽、不顧形象的吃相試圖激怒他。

沒想到這場「辣椒之戰」玩真的，蘇晏霈為了追求畫面效果，現場毫不手軟地大口吃下重度辛辣的料理，結果辣度瞬間爆表，整個人辣到嘴唇紅腫。陳志強在旁全程目睹，坦言被蘇晏霈的敬業精神嚇到：「她真的太拚了！看到她辣到嘴唇發紅、眼眶帶淚還堅持把戲演完，我心裡真的非常佩服。」

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