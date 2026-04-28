啦啦隊女神昔爆「手指潰爛＋脖子拉傷」！一粒哽咽曝近況取消表演

Wing Stars成員一粒舉辦生日會與粉絲互動。（WingStars提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕台鋼集團啦啦隊Wing Stars人氣成員一粒，於週六（25）日舉辦個人主題生日會，以「粒刻淪陷」為主題，打造專屬於她與粉絲之間的甜蜜時刻。儘管因傷勢影響，無法帶來事先精心準備的舞蹈演出，一粒仍透過遊戲環節，近距離與粉絲交流。

一粒這陣子身體亮紅燈，曾因淋雨感冒發燒，隨後又出現全身性過敏與蕁麻疹，手指還出現多處破皮與潰爛，脖子更拉傷發炎，她當時也苦笑表示「有點多狀況」，如今談及近況，她一度哽咽，坦言不好意思讓大家擔心。由於脖子拉傷，為了讓傷勢好好復原，以最佳狀態迎接本週大巨蛋的演出，因此忍痛取消原先準備的舞蹈表演。生日會尾聲，一粒特別送上由媽媽親手製作的蛋糕，現場每位粉絲都能拿到一份，粉絲直呼：「好幸福。」

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一粒日前健康亮紅燈，談及近況一度哽咽。（WingStars提供）

一粒感性表示，自從成為啦啦隊後，每一年的生日都有粉絲替她記錄珍貴時刻，因為大家一路以來的支持與喜愛，讓這一天變得更加有意義。她也向粉絲真摯告白：「不管未來怎麼樣，我都會記得美好的部分，好好感受大家對我的愛。」

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