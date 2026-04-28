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娛樂 最新消息

香蕉哥哥揭兒童台藝名真相 「險變成鳳梨」曝內情偷放閃

〔記者林欣穎／台北報導〕香蕉哥哥日前到台北海洋科技大學「60周年校慶系列活動」做演講「尋找人生的快樂法則」，當他唱跳經典名曲《卡加布列島》，現場尖叫聲大到快掀翻屋頂，連寵物系的「毛孩兒」聽到活潑的音樂，都跟著嗨跳；銀髮保健系的同學更興奮說，「我們教阿公阿嬤的律動舞曲就是這首，連阿公都會唱！」

香蕉哥哥分享藝名由來。（台北海大提供）香蕉哥哥分享藝名由來。（台北海大提供）

香蕉哥哥笑說自己宛如「伍佰老師」，只要唱一句，後面全場同學就會大聲接唱，「聽到都會起雞皮疙瘩，很感動。」全場擠進超過500名大學生，他光拍照簽名就超過半小時，香蕉哥哥說自己從小想當畫家到跆拳道運動員、記者，他都想做就去嘗試，後來當了幼幼台哥哥，都是從自己去尋找快樂來的。

原本有人建議他叫「鳳梨哥哥」，但他其實不愛吃鳳梨，「我最愛吃的是草莓。但當時已經有草莓姐姐了，我看自己長得瘦瘦的像隻猴子」，就決定叫「香蕉哥哥」。事實上，香蕉哥哥日前才與老婆草莓姐姐一起上節目，曾分享過兒童台藝名除了第一代成員如：蘋果、芭樂、橘子等是自己選名字之外，後來的都是由公司決定，像當年米可白是因為膚色比較黑，所以被公司取為「葡萄姐姐」。

香蕉哥哥到台北海大演講。（台北海大提供）香蕉哥哥到台北海大演講。（台北海大提供）

為了做好兒童節目，香蕉哥哥鑽研很多《兒童心理學》與遊戲書籍，還要自己寫腳本、聯繫場地、剪接。「剛起步時我是個菜鳥，剪接都要排大夜班，從晚上 11 點工作到早上。 當時常騎車騎到睡著，甚至坐公車坐到總站還在睡，雖然辛苦但收穫很多。」

香蕉哥哥衷心建議：「1. 不要忘記初心：找回小時候那種簡單的快樂。2. 做決定前問自己快不快樂：如果你有疑慮，就不要勉強自己。」人生不會每天都是晴天，但雨後一定會放晴。覺得累了，就找人聊聊，然後記得在晴天時給自己一個微笑。一番話果然大大引起大學生共鳴認同。

有趣的是，他雖然身為兒童界天王巨星，但仍有失靈的時候。「我們要學習觀察身邊那些快樂且成功的人。」他笑說有一次主持 NVIDIA 的尾牙，當天的神秘嘉賓是黃仁勳先生。他本人非常親切，完全沒有大老闆的架子。「上台講完話後主動在台上繞了一圈，甚至走到我面前問我：『你是員工嗎？』我說我是主持人，他非常有禮貌地跟我打招呼並與大家握手。」香蕉哥哥說，從黃仁勳身上看到，成功的人會去關注到一般人容易忽略的細節。

最後他給大學生建議，「當你累的時候，把小時候的自己叫出來，玩一下扭蛋或戰鬥陀螺，那種滿足感會支撐你繼續前進。」香蕉說，「今年是我做節目的第 26 年，我也在計畫在5月31日辦『長大的你們』的人生首場個人見面會。」

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