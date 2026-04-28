聶小倩變了！59歲王祖賢清晰正臉曝光 網驚一特質消失了

王祖賢分享近況，還是充滿氣質。（翻攝自小紅書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕59歲的王祖賢過去在《倩女幽魂》中扮演聶小倩角色，絕美模樣至今仍讓影迷難忘，最近她在社群分享在加拿大生活的影片，背景音樂放著鄧麗君演唱的《在水一方》，還赤腳走在海邊沙灘，或是抱著愛犬親吻，讓粉絲隨著她的腳步感受她的生活點滴，不像以往她常以墨鏡、帽子遮掩，這次讓大家看到她清晰模樣，不過卻得到兩極評價。

王祖賢抱著愛犬，輕鬆愜意。（翻攝自小紅書）

王祖賢現身，引起網友熱烈討論。（翻攝自小紅書）

王祖賢談到：「人與人接觸，有的時候不需要言語，海風吹過的味道，用手撫摸沙子的感覺，都是和世界的對話，我喜歡這寧靜的時刻。」

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網友覺得王祖賢的眼神變了好多。（翻攝自小紅書）

看到王祖賢在影片中清楚的模樣，有網友大讚：「還是這麼美！」也有網友覺得，儘管已近60歲，但王祖賢給人的感覺還是充滿夢幻少女感，不過也有網友發現，王祖賢一大特質消失了，就是她充滿靈動感的眼神，覺得雖然現在屬於「聶小倩」的氣質仍在，但似乎眼睛部分不再那麼靈氣動人，但也有網友為王祖賢打氣，告訴她：「好喜歡現在的妳，自由自在的做自己！」

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