《催眠麥克風》秒殺掀熱潮！五大看點、抽卡資訊一次看

《催眠麥克風》台中搶先場由新宿代表「Matenro」獲勝。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本影史首部「觀眾即時投票」決定結局的互動式動畫電影《催眠麥克風 -Division Rap Battle-》，即將於4月29日在全台威秀影城上映，上週末兩天於北中南舉辦的「應援搶先場」傳出捷報，全台唯一TITAN廳開賣一分鐘即宣告秒殺，現場盛況空前，大批粉絲攜帶代表色手燈與本命角色Cosplay現身，影廳瞬間變身熱血戰場及萬人演唱會，這股席捲全日的現象級熱潮正式籠罩全台。

《催眠麥克風》能橫掃日本28億日圓票房、寫下超過113萬人次的應援神話，憑藉的是五大必看噱頭：「日本影史首部互動式電影」、「刷新紀錄的現象級黑馬」、「48種劇情 ×7大結局 × 25首精選曲目海量內容」 、「21位華麗聲優展現硬核饒舌實力」、「橫跨音樂、動畫、舞台劇等狂熱IP全面啟動」，觀眾透過手機App即時投票，每一場放映的對戰勝負都由現場即時決定，不僅是電影，更是可重複體驗、刷出不同驚喜的「聲音遊戲場」，娛樂性與熱血指數爆表。

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《催眠麥克風》台北TITAN特別場由澀谷代表「Fling Posse」逆轉勝奪冠。（甲上娛樂提供）

為了慶祝上片，「應援主題陳列」已全面進駐全台威秀影城，涵蓋7大Division領地， 包括池袋「Buster Bros!!!」在台北西門與桃園統領、橫濱「Mad Trigger Crew」在台北南港LaLaport與高雄大遠百、澀谷「Fling Posse」在台北信義與台中大遠百、新宿「Matenro」在板橋大遠百和新竹大遠百、大阪「DOTSUITARE-HOMPO」在中和環球及台中大魯閣新時代、名古屋「Bad Ass Temple」在新店裕隆城和台南南紡，中王區「言之葉黨」在台北信義與高雄大遠百，歡迎粉絲前往拍照打卡，力挺自己的 Division。

《催眠麥克風》高雄搶先場由中王區「言之葉黨」獲勝。（甲上娛樂提供）

此外，「專屬抽卡機台」 也已正式進駐10家指定威秀影城，將於4月29日上映當天同步啟動，提供「隨機角色收藏小卡（共21款）」與「隨機Division收藏卡（共14款）」，讓粉絲在進影廳前能先抽卡集氣，把最愛的本命帶回家！凡購買《催眠麥克風》4月29日（三）至5月7日（四）間之電影票一張，即可兌換領取首週限量特典「主視覺A3海報（UV增豔版）」一張。該海報採用高規格「0.35mm鑽卡」與特殊「UV增豔四色印刷」及「互斥油」 工藝，展現如同精品般的磨砂顆粒質感與層次光澤，絕對是粉絲不容錯過的紀念收藏。

《催眠麥克風》全台唯一TITAN廳映前大合照，許多觀眾帶著應援物進場。（甲上娛樂提供）

《催眠麥克風》專屬抽卡機台中的角色收藏小卡共有21款。（甲上娛樂提供）

★《催眠麥克風》專屬抽卡機台據點（ 4/29 起開放抽卡）：台北信義、台北南港 LaLaport、台北西門、板橋大遠百、桃園統領、新竹大遠百、台中大遠百、台中新時代、台南南紡、高雄大遠百威秀影城。

《催眠麥克風》專屬抽卡機台中的Division收藏卡共有14款。（甲上娛樂提供）

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