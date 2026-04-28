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娛樂 最新消息

朱軒洋剛認愛吳卓源再爆拍戲劈腿？女星經紀人曝「私約」內幕

〔記者蕭方綺／台北報導〕朱軒洋又鬧出感情風波，上週他和吳卓源雙雙認愛，不料朱軒洋今天又爆跟吳卓源交往期間，跟同拍公視《欠妳的那場婚禮》的蒲禾菲私會，而蒲當時身邊有BL劇男友余晉，巧的是戲一殺青就分手。蒲禾菲經紀人今回應本報，直呼「莫名其妙」，還說蒲禾菲今天看到新聞「蛤」了一聲，也是一頭霧水問：「怎會有這新聞？」

蒲禾菲（右）與朱軒洋在《欠妳的那場婚禮》中飾演從小到大一起長大的好朋友。（翻攝自YT）蒲禾菲（右）與朱軒洋在《欠妳的那場婚禮》中飾演從小到大一起長大的好朋友。（翻攝自YT）

經紀人指出蒲禾菲和朱軒洋在《欠妳的那場婚禮》中飾演從小到大一起長大的好朋友，但因為2人都慢熟，加上這是蒲禾菲第一部長篇作品，導演認為她若是沒準備好，硬要演出太假，所以安排很多蒲禾菲和朱軒洋、王渝萱、裴子齊以及姚淳耀5人一起吃火鍋、打保齡球的私下活動，讓他們增進感情。

她強調，蒲禾菲與朱軒洋除了工作以及導演安排的行程之外，下戲之後和朱軒洋完全沒有聯絡，去年5月多殺青之後，更是完全沒交集。

至於和余晉分手，經紀人也坦白指出時間點，稱是「殺青兩三個月之後才分手」，因兩人交往多年，感覺已像家人，加上都想衝刺演藝事業，沒心力維持感情，決定和平分手。

蒲禾菲（左）與朱軒洋在《欠妳的那場婚禮》中飾演從小到大一起長大的好朋友。（翻攝自臉書）蒲禾菲（左）與朱軒洋在《欠妳的那場婚禮》中飾演從小到大一起長大的好朋友。（翻攝自臉書）

目前蒲禾菲準備好要宣傳新戲《欠妳的那場婚禮》，敲宣傳行程都照常。會不會擔憂之後和朱軒洋同台尷尬？經紀人表示：「我們不會，因為也沒發生什麼事。」此外，《欠妳的那場婚禮》對這樁緋聞今回應：「為了加速新演員們的默契，劇組有安排活動給他們，演員感情都很好。」也呼應了蒲禾菲所言的劇組安排私下活動。

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