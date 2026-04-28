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娛樂 最新消息

《咒術》神曲他唱的！Eve宣布來台連唱2天 為台粉注入音樂魔法

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本創作歌手Eve昨天（27日）宣布重返台北，全新巡演將於8月15日、16日一連兩天在新莊Zepp New Taipei舉行。過去他曾為動畫《咒術迴戰》獻唱歌曲《廻廻奇譚》，人氣再攀一層樓，此次有望再帶來新歌曲，令歌迷相當期待。

日本歌手Eve驚喜回歸。（好玩國際文化提供）日本歌手Eve驚喜回歸。（好玩國際文化提供）

Eve近期發布的最新作品成為話題焦點，他擔任眾所矚目的TV動畫《魔法帽的工作室》（とんがり帽子のアトリエ） OP主題曲演唱者。新作《風のアンセム》（風之頌歌）邀請到了Yorushika（ヨルシカ）實力派主唱suis參與。這是兩人繼5年前合作後，再度透過音樂交織出的磅礴之作。

Eve感性表示：「魔法絕非特別的力量，而是寄宿在所有持續描繪願望的人們手中。」他希望這首注入「音樂魔法」的頌歌，能傳遞給每位努力追逐光芒的人。歌曲展現了Eve標誌性的奇幻世界觀，並於4月14日全面上架，讓樂迷感受這股療癒心靈的魔力。

Eve 8月登陸Zepp New Taipei連唱兩天。（好玩國際文化提供）Eve 8月登陸Zepp New Taipei連唱兩天。（好玩國際文化提供）

繼2024年來台開唱秒殺後，Eve帶來全新巡演Eve Zepp Tour 2026「迴歸」in Taipei，門票將在5月9日上午於Ticket Plus 遠大售票系統起售， 詳情請洽好玩國際文化、大國文化。

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