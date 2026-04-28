自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

股市不是比今年誰賺的多 阮慕驊：是比誰活得久

再見4萬點！聯發科漲停飆2675元天價，指數急拉漲近500點。（資料照）再見4萬點！聯發科漲停飆2675元天價，指數急拉漲近500點。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美科技大咖將公佈財報，昨（27）日美股4大指數漲跌互見，台股在創新高後，今（28）日在台積電開盤下跌，指數開盤跌84.7點，以39531.93點開出，不過在聯發科等IC設計、華邦電、南亞科等記憶體、ABF載板等電子股，及傳產與金融股走揚下，指數黑翻紅，隨著聯發科股價漲停來到2675元天價，加上台積電、聯電等半導體也在買盤點火翻紅下，指數直線拉升，漲479點來到40095點。

稍早，財經名嘴、資深媒體人阮慕驊在臉書發文指出：「股市不是比今年誰賺的多，而是誰活得久！」他說先有金居，再有穩懋和信驊接連爆出上億元違約交割，股市大多頭下，又一批「股神」被掃出場，「今年台股賺不到錢，反而落得違約交割背負刑事責任，真是大笑話！」

為什麼會違約交割？阮慕驊分析就是「過度自信」、「賭它一把」、「愛拚才會贏」這些心態使然，「沒有長期投資的策略，也沒有風險管理的能力，贏了幾把就自封股神，這幾年台股太好賺，反正什麼人只要敢買就會贏，一贏再贏下，自然放大槓桿放手狂賭。」

阮慕驊認為，股市走的久比走的快更重要，「這跟爬山一樣，按步就班走到攻頂，比不懂得調節呼吸，內行一看就知道高下。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中