股市不是比今年誰賺的多 阮慕驊：是比誰活得久

再見4萬點！聯發科漲停飆2675元天價，指數急拉漲近500點。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美科技大咖將公佈財報，昨（27）日美股4大指數漲跌互見，台股在創新高後，今（28）日在台積電開盤下跌，指數開盤跌84.7點，以39531.93點開出，不過在聯發科等IC設計、華邦電、南亞科等記憶體、ABF載板等電子股，及傳產與金融股走揚下，指數黑翻紅，隨著聯發科股價漲停來到2675元天價，加上台積電、聯電等半導體也在買盤點火翻紅下，指數直線拉升，漲479點來到40095點。

稍早，財經名嘴、資深媒體人阮慕驊在臉書發文指出：「股市不是比今年誰賺的多，而是誰活得久！」他說先有金居，再有穩懋和信驊接連爆出上億元違約交割，股市大多頭下，又一批「股神」被掃出場，「今年台股賺不到錢，反而落得違約交割背負刑事責任，真是大笑話！」

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為什麼會違約交割？阮慕驊分析就是「過度自信」、「賭它一把」、「愛拚才會贏」這些心態使然，「沒有長期投資的策略，也沒有風險管理的能力，贏了幾把就自封股神，這幾年台股太好賺，反正什麼人只要敢買就會贏，一贏再贏下，自然放大槓桿放手狂賭。」

阮慕驊認為，股市走的久比走的快更重要，「這跟爬山一樣，按步就班走到攻頂，比不懂得調節呼吸，內行一看就知道高下。」

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