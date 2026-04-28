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娛樂 最新消息

拍霸凌戲拍到哭！《失樂園》幕後曝光 少年演員暖舉反差太大

〔記者鍾志均／台北報導〕台片《失樂園》今（28）釋出幕後花絮，不只揭開育幼院殘酷現實，還曝光年輕演員彼此守護的真實瞬間。

陳俞諺演「惡霸少年」喊過癮。（冬候鳥電影、文策院提供提供）陳俞諺演「惡霸少年」喊過癮。（冬候鳥電影、文策院提供提供）

在最讓人揪心的霸凌戲拍攝後，對戲的青少年演員第一時間不是收工，而是衝去關心童星洪君昊：「你還好嗎？」一句簡單問候，成為整個片場最溫暖的畫面。

導演蔡銀娟坦言，拍攝兒少議題電影最難的不只是技術，而是如何守護孩子的心理狀態，尤其是涉及肢體衝突與霸凌場面，劇組從開拍前到上映後都安排心理諮商，就怕孩子太入戲，甚至遭網友誤解或攻擊，留下陰影。

《失樂園》大量小孩群戲調度成劇組拍攝最大挑戰。（冬候鳥電影、文策院提供提供）《失樂園》大量小孩群戲調度成劇組拍攝最大挑戰。（冬候鳥電影、文策院提供提供）

戲裡氣氛緊繃，戲外卻笑聲不斷。飾演「惡霸少年」「大熊」的陳俞諺自嘲角色「真的很壞」，但和范少勳對戲時卻火花四射，他笑說：「他會丟情緒給我，我也會丟回去」，兩人你來我往，讓角色層次更立體。

花絮中還出現爆笑片段，陳俞諺吐槽「哪有人對老師這樣沒禮貌啦」，范少勳秒回「我也是老師欸」，最後一顆籃球踢飛直接笑翻全場，連導演都忍不住跟著笑，緊繃題材背後其實充滿人味。

《失樂園》透過年輕演員真實又細膩的表演，描繪育幼院裡交錯的情感與殘酷現實。故事從洪君昊飾演的被遺棄的少年「蕭治和」展開，他在院內遭霸凌卻無處求助，一起離奇「殺狗事件」牽動另一個育幼院的黑暗面。《失樂園》將於5月29日在台上映。

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