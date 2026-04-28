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娛樂 最新消息

（專訪）涂善存綁8公斤鉛塊「暗號竟是李安」 磨練演技持續LEVEL UP

涂善存每次接受專訪，態度依舊誠懇有禮。（記者潘少棠攝）涂善存每次接受專訪，態度依舊誠懇有禮。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕涂善存首次挑戰恐怖片《死亡之握：鬼牽手》，雖然曾聽朋友說拍鬼片的過程中會有一些怪事發生，不過涂善存自認八字重，拍攝很順利就完成。涂善存對鬼神一直抱著敬畏之心，像是他也不曾玩過碟仙，直呼「這是個很嚴重的事情，可能會家破人亡欸，可能我被太多電影灌輸，覺得這遊戲很可怕」。

涂善存不會輕易接觸這些「看不見的存在」，唯有一次他前往賴銘偉所在的廣澤宮，詢問近期是否有要多注意的事項，卻意外連續拿到3支同一個號碼的籤，讓他直呼：「這是有可能發生的嗎？感覺這東西好像不能不相信。」籤詩內容是告訴他花已經正在開、謹言慎行，不用太過擔心。

涂善存在《死亡之握：鬼牽手》飾演的岳融態度曖昧，讓嚴正嵐誤會暈船。（網銀國際影視提供）涂善存在《死亡之握：鬼牽手》飾演的岳融態度曖昧，讓嚴正嵐誤會暈船。（網銀國際影視提供）

其實吸引涂善存接這部片，除了恐怖元素之外，「人性」也很引起他的興趣。他在片中飾演的「岳融」表面上是個暖男，卻故意態度曖昧，讓嚴正嵐飾演的「恩妤」誤會兩人有進一步的可能。被問到是否曾經也有讓女方誤會過的經驗？涂善存笑說：「這可能也是導演選擇我的原因！」

涂善存坦言不好意思拒絕別人，如此開始學習SAY NO。（記者潘少棠攝）涂善存坦言不好意思拒絕別人，如此開始學習SAY NO。（記者潘少棠攝）

在學生時期就有「小金城武」稱號的他，堪稱校草級的人物，不過他坦言學生時期不擅長拒絕別人，不管是好意或令他不舒服的事，「我拒絕，怕對方覺得我在跩什麼…」如今接觸到岳融一角，他發現拒絕是一種勇氣，「我現在來看，這個勇氣越早開始越好，我還在學怎麼拒絕別人。」

這次他為了角色，努力練習日文台詞之外，導演王晧在前製期還給了他一本導演李安的書，內容提及李安在拍攝《喜宴》時，要求演員在腳上綁上鉛塊，讓角色更有「份量」。

因此，涂善存從讀本在前製期間，雙腳也綁上8公斤的鉛塊，長達一個月，一直到開拍前才拿掉，他笑說「很像電子腳鐐」，不過「李安」也因此成了他與導演之間的暗號，「我跟導演有個默契，這場戲演了一兩遍，導演就會請副導跟我說『請跟善存說李安』，我當時會沒想到，就正常演，後來就會覺得剛剛我是不是有點太飄了。」其實導演用意，就是希望他的演技能夠更紮實、更穩重。

涂善存迎接更多挑戰，盼能夠更加精進演技。（記者潘少棠攝）涂善存迎接更多挑戰，盼能夠更加精進演技。（記者潘少棠攝）

涂善存近年來作品不少，下一部將與朱德剛、屈中恆等實力派合作舞台劇，他笑說很期待被這兩位大前輩「操」，帶著一種緊張又敬畏的心情接受挑戰。被問到是不是想磨磨演技？涂善存坦言，過去雖然有舞台劇的邀約，不過以前不敢接，「以前我比較沒有自信去做這件事情，我覺得我在這些年的成長，我已經可以去挑戰這件事情，可以有不要出太多差錯的基本，同時也覺得演完可以LEVEL UP！肯定可以學到很多東西。」《死亡之握：鬼牽手》已在台上映。

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