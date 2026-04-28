邱軍撞死運將！遺孀淚灑法庭 胞兄瞞母死訊「謊稱出國賺大錢」

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地院國民法庭今天（28日）續審「運轉人生」原唱邱軍酒駕撞死排班計程車司機駕車逃逸案，上午進行科刑辯論。庭訊中，李姓死者的越南籍遺孀含淚細數亡夫生前的貼心與呵護，並強調「他是我唯一的依靠」；李男胞兄則揭露，為了不讓90歲老母受打擊，全家人至今只能撒謊稱老六「出國賺大錢」，令國民法官動容。

唱紅「運轉人生」歌曲的藝人邱軍今天上午9點40分走進基隆地方法院，準備上午第二天國審。（記者林嘉東攝）

李妻在庭上表示，她來台工作四年半後才認識李男，結婚至今從未吵過架。她哽咽地說，先生對她極盡呵護，不僅天天接送她上下班，連去菜市場買菜都不忍讓她一個人。為了配合她的作業員排大夜班，先生都跑大夜班計程車，「他什麼都幫我，我現在什麼都不懂，連家裡東西壞了都不會修理」。

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李妻更提到，兩人原本已辦妥台胞證，約定好退休後要一起去中國與越南遊山玩水，如今天人永隔。對於邱軍案發後的表現，李妻不滿表示，從未感受到對方的誠意，「我老公很重要，這不是錢的問題」。

唱紅「運轉人生」歌曲的藝人邱軍今天上午9點40分走進基隆地方法院，準備第二天國審。（記者林嘉東攝）

李男胞兄則證稱，弟弟排行老六，是家中主要的經濟與精神支柱，長期獨自照料90歲老母，甚至還幫忙扶養過世四弟的小孩，在家族中備受敬重；弟弟過世後，目前都由他在照顧老母，媽媽每次見到他就會問：「老六去哪裡了？」他哽咽表示，他因擔心90歲高齡的母親承受不住喪子之痛，全家人只能騙她說老六去國外工作，要賺大錢讓她過好日子，這份沉重的壓力讓全家心如刀割。

檢方今日也針對此案另一名受傷的陳姓運將傷勢進行釐清。陳男表示，當時手腳受傷，事後邱軍已以 3萬元，與其達成和解。邱軍委任律師則在庭上關切被告家屬是否曾與李妻聯繫，但李妻表示並不知情，且強調至今仍無法原諒被告肇事逃逸的行為，不願與對方和解。

邱軍2024年12月27日凌晨和女友、友人到基隆市某餐館狂灌啤酒、小米酒，他凌晨4點多開車載女友離開，在基隆市信一路撞上路邊排班的李姓、與陳姓計程車司機，致李死，陳受傷，邱軍肇事逃逸2天後投案。基隆地檢署去年5月將邱軍依酒駕致死等罪嫌起訴，國民法庭昨天上午10時許開審，今天上午進行第2天審理，明天宣判。





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