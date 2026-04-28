柯震東吃肥耍廢義大利首映獲好評 餐廳開口獻唱還被招待

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《我未許願先吹蠟燭》於台灣時間26日晚間在烏迪內遠東國際影展舉行世界首映。柯震東為該片刻意「吃肥耍廢」，腰圍增加4吋、增重約10公斤，突破形象演出獲得好評；他在當地餐廳更以義大利文演唱經典歌曲《O Sole Mio》，歌聲驚豔酒保與顧客，還意外獲得招待，成為話題亮點。

《我未許願先吹蠟燭》男主角柯震東（中）、導演周鉅宏（左）、監製唐在揚於義大利遠東國際影展。（FEFF28提供／官方攝影Alice_Durigatto）

首映結束後，現場反應熱烈，不少觀眾表達對作品的喜愛與感動，也讓柯震東與監製唐在揚、導演周鉅宏等主創團隊備感振奮，期待將這份在海外累積的共鳴帶回台灣，與更多觀眾分享。

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導演周鉅宏表示，自己長年關注該影展對亞洲電影的支持，如今能帶著作品前往放映別具意義；監製唐在揚則回憶，三年前首次造訪烏迪內時與柯震東結識，當時便約定未來合作，如今順利實現，也讓他直呼此行格外難忘。

《我未許願先吹蠟燭》男主角柯震東登上義大利遠東國際影展。（FEFF28提供／官方攝影Alice_Durigatto）

首映當晚的聚餐也出現趣味插曲。當服務生隨口哼唱《O Sole Mio》時，柯震東立即以原文接唱，引來現場驚呼，連鄰桌顧客也投以好奇目光；酒保更因欣賞他的歌聲與語言能力，主動招待飲品並送上小禮物。事後他透露，童年曾接觸相關音樂，因此對旋律並不陌生，甚至熟悉由三大男高音演唱的版本。

此外，監製唐在揚與導演周鉅宏在影展期間，也與電影《國寶》導演李相日交流，兩部作品更在同日接連放映，形成難得的巧合。

為貼近角色設定，柯震東在拍攝前進行體態調整，短時間內增重約10公斤，呈現略顯鬆垮的外型；拍攝期間也配合角色不規律的生活與飲食習慣，透過持續進食維持狀態，展現高度投入。

《我未許願先吹蠟燭》男主角柯震東（左起）、導演、監製唐在揚於義大利遠東國際影展。（FEFF28提供／官方攝影Alice_Durigatto）

《我未許願先吹蠟燭》描述澳門小女孩JoJo，找上來自台灣的討債男子志華進入賭場展開行動，兩人各懷心思，在合作與算計之間發展出亦敵亦友的關係，交織出一段充滿張力的冒險。預計今年下半年在台上映。

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