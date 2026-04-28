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娛樂 最新消息

去一趟Coachella要花多少？ 金針菇公開真實花費

金針菇非常推薦大家體驗Coachella。（翻攝YT）金針菇非常推薦大家體驗Coachella。（翻攝YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕旅居台灣多年的南韓YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」，長期透過頻道分享台韓文化差異與在台生活點滴，累積不少粉絲支持。昨（27）日他上傳最新影片，公開自己前往國際音樂節盛事Coachella（科切拉音樂節）的實際花費與體驗「到底值不值得」。

金針菇分享今年Coachella的表演。（翻攝YT）金針菇分享今年Coachella的表演。（翻攝YT）

影片中，金針菇記錄三天音樂節行程。他特別帶上BIGBANG應援手燈，準備迎接偶像登場。首日搭乘接駁車前往會場時，車內氣氛已經相當熱烈，讓他一到現場就感受到音樂節的高漲能量。第二天則與YouTuber黃大謙合體同行，兩人一起逛場地、體驗活動，黃大謙甚至因為過度投入，才到第二天早上聲音就已經沙啞。金針菇也特別提到，一定要親自走進知名地標「彩虹塔」。

金針菇（右）在Coachella與黃大謙合體。（翻攝YT）金針菇（右）在Coachella與黃大謙合體。（翻攝YT）

第三天迎來整趟旅程的高潮，BIGBANG壓軸登場，一開場就以經典歌曲〈BANG BANG BANG〉點燃全場氣氛，觀眾瞬間沸騰。金針菇形容當下雖然連日奔波相當疲憊，但看到偶像演出，仍直呼「一切都值得」。

除了分享體驗，他也詳細公開此次花費。門票加上接駁車約新台幣2萬4千元，住宿選擇Airbnb四晚約1萬7千元，其餘餐飲與雜費約6千元，整體不含機票約4萬7千元；若加上機票約3至4萬元，整趟旅程總花費約落在8萬元左右。他也建議預算抓在10萬元較為充裕，方便順道安排其他行程。

對於是否值得參加，金針菇給出相當肯定的答案，認為無論是現場氛圍還是演出陣容，都讓人留下難忘回憶，也讓這趟高花費旅程變得物超所值。

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