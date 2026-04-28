58歲許志安突傳暴瘦 前臂如藤條怵目驚心

許志安過去外貌帥氣（左圖），近日一張他為電台節目宣傳最新照片（右圖左），狀態引起外界擔憂。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕58歲港星許志安2013年與歌壇天后鄭秀文結婚，2019年4月和黃心穎爆出計程車喇舌事件，轟動全港，近年他在香港歌壇沉寂一段時間，日前宣布加盟新公司，並推出最新廣東單曲《信天翁》，積極重啟演藝事業。

然而，近日一張為電台節目宣傳的最新照片流出，許志安狀態引起外界擔憂。從曝光照片可見，許志安為5月1日電台節目《許志安的自主人生》宣傳，整個人與以往健碩形象判若兩人，明顯激瘦一大圈。

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他最新曝光照片，被發現額頭皺紋變多，法令紋顯而易見，兩邊面頰更呈現凹陷狀態，牛仔衣下的手臂顯得纖細如藤條。（香港星島日報）

過去許志安有著厚實身軀和粗壯手臂，如今已經完全消失得無影無蹤，取而代之的是單薄身形，牛仔衣下的手臂顯得纖細如藤條，情況令人擔心。

鄭秀文與許志安經歷不少風波。（香港星島日報）



除了身形變化，許志安也被發現面容也有顯著改變，在曝光照片，他額頭皺紋變多，法令紋亦顯而易見，兩邊面頰更呈現凹陷狀態，憔悴外貌完全無法掩飾。照片曝光後，不少人擔心他的健康是否出現問題，引發關注。

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