《超級瑪利歐銀河電影版》全台風光四連霸！票房猛破2.55億

《超級瑪利歐銀河電影版》持續坐穩台灣週末票房冠軍。（UIP提供）

〔記者許世穎／台北報導〕賣座動畫續作《超級瑪利歐銀河電影版》在台上映勢不可擋，上週末（4月24日至26日）除了持續吸引家庭客群，更在日文配音版加入聯映助威下持續稱霸全台，以破台幣1846萬的佳績蟬聯全台四週票房冠軍，全台票房已突破台幣2.55億元！

電影在北美則是蟬聯三週票房冠軍後，將冠軍寶座讓給新上映的電影《麥可傑克森》，不過週末票房也再收2120萬美金（約台幣6.67億元）佔據票房第二名，北美累積票房已高達3.84億美金（約台幣120.88億元），依舊是今年目前年度票房冠軍。

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《超級瑪利歐銀河電影版》蟬聯全台四週票房冠軍。（UIP提供）

該片在全球上映第四週，於83個海外市場（北美以外）再收3660萬美金（約台幣11.52億元），海外累積票房達4.44億美金（約台幣139.77億元），全球票房已一舉突破8億美金，來到8.31億美金（約台幣261.59億元），同樣穩坐今年全球票房冠軍。

《超級瑪利歐銀河電影版》包括英文、中文及日文版同步在台熱映中。

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