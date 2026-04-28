蔡阿嘎老婆出意外！二伯滑倒頭撞窗框 縫5公分傷口

蔡阿嘎（左）與老婆二伯分享事發過程。（翻攝YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber蔡阿嘎近日在影片中分享家中突發狀況，引發粉絲關注。他的妻子「二伯」日前在清晨於臥室不慎滑倒，頭部撞上窗框，當場出血，情況一度讓人相當緊張。

根據兩人還原，意外發生在剛起床時段，當時室內光線昏暗，加上人尚未完全清醒，才會一時失足。突如其來的撞擊聲也讓在旁的蔡阿嘎嚇了一跳，發現狀況後立刻陪同妻子前往醫院處理。

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經醫師檢查，二伯頭部傷口約5公分長、深約1.5公分，已觸及筋肉層，但經過影像檢查後，確認沒有腦震盪或顱內出血情形，後續持續觀察恢復情形即可。

蔡阿嘎在醫院候診時看到牆上張貼的家暴通報宣導海報，忍不住自嘲，笑說擔心外界誤會這起意外是家庭暴力事件，語氣中帶點無奈也帶點幽默。

而二伯在受傷當下的反應也讓不少人印象深刻，她不僅保持冷靜，還禮貌詢問丈夫是否能陪她去醫院，讓蔡阿嘎當場回應「不然呢」，展現夫妻互動依舊幽默。

另外一段小插曲也引起討論。二伯透露在縫合傷口時，醫師關心起大兒子蔡桃貴的近況，聊著聊著才發現，當年蔡桃貴幼時不慎撞傷眼睛、進行縫合手術時，竟也是同一位醫師處理，巧合程度讓夫妻倆相當驚訝。

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