最美港姐李嘉欣看草蜢演唱會 胞姊偕富商老公罕露面

草蜢26日在紅館舉行演唱會，李嘉欣被拍到與老公許晉亨到場欣賞。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕香港樂團草蜢26日在紅館展開一連7場《GRASSHOPPER THREE IN LOVE 草蜢演唱會》首日演出，大批娛樂圈好友到場支持，「最美麗港姐」李嘉欣與老公許晉亨結伴到場，其胞姊李嘉明夫婦也同行，4人看演唱會期間表現興奮，李嘉欣更成功與台上蔡一傑握手。

李嘉欣當晚被目擊染了一頭金髮，與身穿粉色休閒外套的許晉亨手牽手恩愛抵達，面對鏡頭時展露親切笑容；跟隨李嘉欣夫婦到場還有其胞姊李嘉明及姐夫，4人坐在演唱會第一排位置，期間到快歌環節，李嘉欣十分投入起身狂歡，又融入與現場觀眾玩波浪。

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當晚李嘉欣與胞姊李嘉明及姐夫同行。（香港星島日報）



港媒報導，李嘉明在妹妹李嘉欣介紹下，2010年與外傳擁高達10億港幣（約41億台幣）身家的「眼鏡大王」顧毅勇結婚，二人育有1子，而李嘉明與顧毅勇前妻所生的繼子關係不錯，據悉李嘉明婚後作風低調，甚少公開露面。

顧毅勇與前妻所生兒子去年11月在上海知名酒店舉行盛大婚禮，繼母李嘉明以婆婆身分出席，並獲繼子敬茶；當時網路流出婚禮場面盛大，氣派非凡又隆重，接新娘的車隊更是陣容浩大。

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