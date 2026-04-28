BL劇男神余晉拒當備胎 鬆口與蒲禾菲情變

蒲禾菲（右）與余晉曾有過一段情。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕吳卓源與朱軒洋被拍到半同居疑似小三被扶正，22日雙雙認愛，今（28）日驚爆這段感情另有案外案，朱軒洋背著時任女友Cindy與吳卓源偷情，他分手Cindy後跟吳卓源交往期間，居然與合演《欠妳的那場婚禮》新人、混血女星蒲禾菲搞出「多次戲外私會」，不過蒲禾菲當時身邊已有男友、「BL劇男神」余晉。

《鏡週刊》報導，朱軒洋與吳卓源復合期間，與蒲禾菲有過一段曖昧，還導致蒲禾菲與當時交往多年的余晉分手。對此，余晉受訪證實已與蒲禾菲情變且分手一段時間，其他則不願多談。

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吳卓源（左）與朱軒洋今年初傳出悄悄復合，兩人22日認愛再續姐弟戀。（資料照，記者潘少棠攝）

近期吳卓源才剛加入新東家，不只在工作上勇敢邁進，感情方面也勇敢認了將繼續這段姐弟戀，儘管兩年前捲入朱軒洋與前女友的戀情，還背負「小三」罵名，但吳卓源以親筆信寫下：「事件後我立刻調整了自己，跟身邊的人都保持距離。經歷了這段時間沉澱之後，發現我跟小朱彼此還是互有好感，也想要進一步的確認彼此的感情，所以在這樣的前提下，最近我們再次有交集。」

而朱軒洋也表示在徹底沉澱之後，與吳卓源都選擇面對內心真實的感受，「未來我會更珍惜這份感情，也希望大家能給我們空間。」

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