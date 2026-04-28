「夫妻同框」沒離婚！ 宮廟捐款驚見NONO朱海君聯名

〔娛樂頻道／綜合報導〕「NONO」陳宣裕遭控強制性侵、猥褻案，士林地院日前審理後認定僅有1件強制性交未遂案構成犯罪，判2年6月徒刑，二審上訴被駁回，維持原判，他的老婆朱海君受牽連，近期消瘦不少，更有消息透露2人已簽字離婚，但有網友曝光驚人發現。

一位網友26日在Threads發文透露陪母親到宮廟進香，結果看到芳名錄上寫著「陳宣裕、朱海君」共同捐獻1萬2000元的壽麵，忍不住痛批：「看到一個犯罪者的名字，這種事做再多，也無法彌補你的罪過。」最後更寫下4字：「噁心的人。」

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朱海君（左起）、劉福助、黃西田、王彩樺25日齊在歌廳秀演出。（劍湖山世界提供）

NONO出事後，外界傳聞朱海君和他已離婚，但未獲證實。25日朱海君現身劍湖山世界彩虹劇場，參加「耐斯歌廳秀」演出，與劉福助、黃西田、王彩樺、梁佑南等多位歌手接力開唱，展現「台式歌舞秀」的獨特魅力。

朱海君當天演出部分，演唱多首金曲，現場觀眾聽得陶醉，唱畢簡短談到歌廳秀的文化需要被傳承，很榮幸能代表中生代歌手參與這次盛會，特別向台上台下的前輩與長輩們致敬，並未談到個人私事。

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