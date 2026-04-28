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娛樂 最新消息

朱軒洋剛扶正吳卓源 驚爆私會混血女星

吳卓源（左）與朱軒洋今年初傳出悄悄復合，兩人22日認愛再續姐弟戀。（資料照，記者潘少棠攝）吳卓源（左）與朱軒洋今年初傳出悄悄復合，兩人22日認愛再續姐弟戀。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕吳卓源與朱軒洋相識於合拍電影《搜查瑠公圳》，2年前被直擊在河濱公園約會，當時男方有交往5年同居網紅女友Cindy，劈腿事件曝光後引發輿論譁然，朱軒洋也和女友分手，2人形象大受影響，沒想到時隔2年，2人又再被拍到半同居疑似小三扶正，22日雙雙認愛，今（28）日驚爆這段感情另有案外案。

《鏡週刊》報導，前年朱軒洋背著時任女友Cindy與吳卓源偷情，分手Cindy後，去年跟吳卓源交往期間，居然與合演《欠妳的那場婚禮》新人、混血女星蒲禾菲搞出「多次戲外私會」，知情人士大爆料，指朱軒洋對外稱與吳卓源已分手，跟蒲禾菲曖昧關係竟維持到戲劇殺青後1個多月。

《欠妳的那場婚禮》新人、混血女星蒲禾菲。（翻攝自IG）《欠妳的那場婚禮》新人、混血女星蒲禾菲。（翻攝自IG）

報導指出，當時蒲禾菲身邊已有男友余晉，後來余晉發現蒲禾菲移情別戀朱軒洋，因受不了偷情背叛選擇分手。

其實吳卓源與朱軒洋在小三風波後，去年合體宣傳結緣的電影《搜查瑠公圳》時，雖然同框卻零互動，拍照時中間還要隔3個人，場面一度相當尷尬，就怕感情問題讓電影失焦。當時吳卓源更坦言「愛情和交友全看錯了」，讓外界認為他們關係已畫下句點，不過今年初傳出兩人悄悄復合，被拍到半同居後，索性直接認愛。

近期吳卓源才剛加入新東家，不只在工作上勇敢邁進，感情方面也勇敢認了將繼續這段姐弟戀，儘管兩年前捲入朱軒洋與前女友的戀情，還背負「小三」罵名，但吳卓源以親筆信寫下：「事件後我立刻調整了自己，跟身邊的人都保持距離。經歷了這段時間沉澱之後，發現我跟小朱彼此還是互有好感，也想要進一步的確認彼此的感情，所以在這樣的前提下，最近我們再次有交集。」

而朱軒洋也表示在徹底沉澱之後，與吳卓源都選擇面對內心真實的感受，「未來我會更珍惜這份感情，也希望大家能給我們空間。」

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