林書煒揪眾探訪生態秘境 想起帶正妹愛女校外教學

〔記者陳慧玲／台北報導〕POP Radio聯播網台長林書煒，與台北市文化局長蔡詩萍有個寶貝愛女蔡中泠，目前正在日本讀書，最近林書煒在電台活動「一起FUN假趣 親子生態文化之旅」中，約定百位聽眾探訪桃園生態秘境「山豬湖生態親水園區」，她笑說：「好像回到女兒小時候的校外教學。」更得意表示：「從來沒有缺席過女兒每次的校外教學！」非常寵女兒。

林書煒（左二）與POP Radio主持群帶聽眾到桃園山豬湖園區探訪。（POP Radio提供）

最近蔡詩萍才在社群分享女兒在日本的生活照，直呼好想女兒。而林書煒近日則是邀請黃暐瀚、黃揚明還有聽眾一起走向戶外同樂，途中也經過原住民族文化會館，與聽眾進行一場生態文化導賞之旅。

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林書煒難忘過去曾帶著當時才就讀小學的女兒一起看螢火蟲的回憶，印象最深的是在馬來西亞遊船時看到一整片傾巢而出的螢火蟲，現場既壯觀且夢幻，她還記得女兒開心地追著螢光許願的模樣。

蔡中泠目前在日本讀書。（翻攝自臉書）

黃暐瀚開心與原民朋友一起唱歌跳舞，此行最期待生態導覽，因為聽聞山豬湖園區四季皆有不同地景，非常適合騎自行車或散步健行，讓他更想先替家人一探究竟！

林書煒向原民老師學習手作象徵祈福的小米串。（POP Radio提供）

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