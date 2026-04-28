自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林書煒揪眾探訪生態秘境 想起帶正妹愛女校外教學

〔記者陳慧玲／台北報導〕POP Radio聯播網台長林書煒，與台北市文化局長蔡詩萍有個寶貝愛女蔡中泠，目前正在日本讀書，最近林書煒在電台活動「一起FUN假趣 親子生態文化之旅」中，約定百位聽眾探訪桃園生態秘境「山豬湖生態親水園區」，她笑說：「好像回到女兒小時候的校外教學。」更得意表示：「從來沒有缺席過女兒每次的校外教學！」非常寵女兒。

林書煒（左二）與POP Radio主持群帶聽眾到桃園山豬湖園區探訪。（POP Radio提供）林書煒（左二）與POP Radio主持群帶聽眾到桃園山豬湖園區探訪。（POP Radio提供）

最近蔡詩萍才在社群分享女兒在日本的生活照，直呼好想女兒。而林書煒近日則是邀請黃暐瀚、黃揚明還有聽眾一起走向戶外同樂，途中也經過原住民族文化會館，與聽眾進行一場生態文化導賞之旅。

林書煒難忘過去曾帶著當時才就讀小學的女兒一起看螢火蟲的回憶，印象最深的是在馬來西亞遊船時看到一整片傾巢而出的螢火蟲，現場既壯觀且夢幻，她還記得女兒開心地追著螢光許願的模樣。

蔡中泠目前在日本讀書。（翻攝自臉書）蔡中泠目前在日本讀書。（翻攝自臉書）

黃暐瀚開心與原民朋友一起唱歌跳舞，此行最期待生態導覽，因為聽聞山豬湖園區四季皆有不同地景，非常適合騎自行車或散步健行，讓他更想先替家人一探究竟！

林書煒向原民老師學習手作象徵祈福的小米串。（POP Radio提供）林書煒向原民老師學習手作象徵祈福的小米串。（POP Radio提供）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中