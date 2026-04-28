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娛樂 最新消息

畢書盡歌唱生涯遇大挑戰 宇宙人想辦醜照攝影展

畢書盡受邀至新北市美術館獻唱，挑戰不同詮釋法。（新北市文化局提供）畢書盡受邀至新北市美術館獻唱，挑戰不同詮釋法。（新北市文化局提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕新北市美術館慶祝開館週年舉辦戶外音樂會，畢書盡、Gummy B、白安、徐暐翔，以及金曲樂團宇宙人等接力登台獻唱，畢書盡還首次與交響樂團交手，坦言此次共演是他歌唱生涯最大挑戰之一。

畢書盡獻唱《轉身之後》，特別與新北市交響樂團合作，他形容全新的詮釋歌曲是「遼闊感加倍」跨界2.0版本，並說：「如果原版像是獨自呢喃的心情，那交響樂版就是具備壯闊畫面的情緒堆疊。」他還練了「流水式呼吸法」，談到：「所有呼吸、節奏都必須隨著指揮與樂手的現場流動即時同步，希望能精準捕捉每一處進拍與情緒銜接點。」

宇宙人在新北市美術館周年音樂會開唱，帶來許多歌迷喜歡歌曲。（新北市文化局提供）宇宙人在新北市美術館周年音樂會開唱，帶來許多歌迷喜歡歌曲。（新北市文化局提供）

看到新北市美術館環境，畢書盡覺得這座結合藝術、展覽、活動的新天地是給小孩子「放電」的好所在，笑說：「這裡舒服又漂亮，很適合全家大小一起來走走玩玩及聽音樂看展。」

宇宙人壓軸演出，獻唱《陪我玩》、《藍色的你》等多首歌迷愛歌，參加新北美術館週年音樂會，也讓熱愛攝影的主唱小玉激發起想辦展的念頭，被問到未來若能在美術館辦個展，最想辦什麼主題，小玉說包括捕捉每個人家中回憶物件的「跟拍到你家」、翻找口袋遺落物的「你口袋有什麼」，甚至是「醜照攝影展」，小玉笑說：「想提醒大家醜照也很可愛，不需要時時保持完美。」

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