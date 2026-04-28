立夏財氣搶一波！湯鎮瑋點名3生肖投資致富、「這些人」養好體力接大財

別只看大盤！命理專家湯鎮瑋點名 「3生肖」本週正財穩、偏財旺，千萬把握機會。（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台股上看4萬點，然後呢？隨著下週迎來「立夏」節氣，大地能量將春季的生發轉為夏季的繁茂，面對季節交替的轉運關鍵期，有人喜迎財星入籠，正偏財運勢銳不可擋，但也有人遇上一時難關。知名命理專家湯鎮瑋老師提醒，部分生肖雖然職場表現亮眼，卻容易陷入「財多身弱」的泥淖，有些生肖則易陷入口舌是非、招致小人纏身。

湯鎮瑋建議，若想在入夏之際順利接住翻身大運，除了努力耕耘，更要懂得如何補體力、積福德，才能旺上加旺！

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【豬．兔．羊】財運爆棚，正財穩、偏財旺。

．好運指數：★★★★★

．運勢重點：本週有財星主事，可透過投資致富。獲得財富後記得多佈施、累積福德，讓好運延續。

【猴．鼠．龍】職場平步青雲，耕耘必有收穫。

．好運指數：★★★★

．運勢重點：務必保持努力和積極向上的態度，你的才華才能被看見。養好體力、補充睡眠與營養很重要，避免「財多身弱」，有體力才能接住大事業、大機會。

【虎．馬．狗】人緣美、人氣漲，適合交新朋友。

．好運指數：★★★

．運勢重點：人面桃花一旦入林，透過改造型，心情美麗，運氣自然好。本週宜變換造型，或是剪髮、染髮、化妝、醫美等。想脫單可請親友介紹。

【蛇．雞．牛】運勢起落較大，需兢兢業業。

．好運指數：★

．運勢重點：切勿執著，「過程」盡其在我，至於「結果」就讓它順其自然。需注意口舌是非，避免犯小人，這禮拜「廣結善緣」就是化解之道。

【4/27～5/3．十二生肖強運王】

◆錢財最旺：羊（正財運佳）

◆事業最強：猴（名利雙收）

◆桃花最紅：虎（社交熱絡）

☆民俗說法僅供參考☆

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