王俐人直播掀衣炸出流量 喊話「這些人」：快找我！

王俐人自稱個性大喇喇，很隨興。（王俐人提供）

〔記者胡如虹／專訪〕王俐人轉戰成人平台SWAG直播，大尺度裸露上半身，讓男優貼身塗乳液吸引超過5千人在線觀看，被網酸她「為錢脫衣」。但她卻高EQ感謝酸民，讓她懂得流量密碼，也藉機宣告「我從來沒有離開演藝圈！」

王俐人說她在家習慣穿睡衣。（翻攝自王俐人IG）

最近王俐人除了穿著蕾絲睡衣上成人平台SWAG直播，讓男優貼身塗乳液吸引超過5千人在線觀看，引發熱議之外，網路上還流傳一段王俐人的直播影片。只見素顏的王俐人在影片中，用一貫溫柔的語調對著鏡頭：「你們準備好了嗎？我露完就要下線囉！」隨後掀起上衣，露出渾圓的雙峰，讓粉絲看得目瞪口呆。

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這段影片在網路上廣為流傳，有人稱讚她胸型很美，也有人酸49歲的她不過負債一千萬，何必為「為錢而脫」？針對網路上的不同留言，王俐人表示「很感動」。

王俐人說她的IG主要是分享生活。（翻攝自王俐人IG）

她說第一次發現原來自己有這麼多的鐵粉支持，讓她見識了網路上的粉絲是真的；也謝謝酸民的留言，讓她懂得流量密碼。目前她還不知道該如何運用這些流量，不過曾經演過《麻辣鮮師》、《惡女阿楚》、《智勝鮮師》等戲的她坦言，近幾年來沒有什麼影視作品，也很少上電視節目，很多人都以為她退出演藝圈了，其實她一直都在，希望最近的網路流量能讓電視台、製作人看到她，找她演戲。

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