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娛樂 日韓

朴寶英被嫌不夠瘦黑化了！見李光洙撞玻璃嚇傻：閉眼都有畫面

〔記者廖俐惠／台北報導〕朴寶英主演Disney+犯罪驚悚劇《賭金》（골드랜드），她在片中飾演的「金禧主」抱著1500億韓元（約台幣37億元）的金條展開一場逃亡。朴寶英一甩甜美形象，首度接演犯罪題材徹底黑化，還與好友李光洙以及大19歲的「前緋聞對象」金熙元（金希沅）同場飆戲，令人期待。

金聖喆（左起）、文晶熙、李玹旭、導演金成勛、朴寶英、金熙元、李光洙今天在首爾出席《賭金》記者會，分享拍攝內幕。（Disney+提供）金聖喆（左起）、文晶熙、李玹旭、導演金成勛、朴寶英、金熙元、李光洙今天在首爾出席《賭金》記者會，分享拍攝內幕。（Disney+提供）

《賭金》是《原罪犯》鬼才編劇黃造潤首部串流影集作品，導演金成勛今天率領朴寶英、金熙元、李光洙、金聖喆、文晶熙、李玹旭等人出席記者會。一直以來朴寶英都給人清純可愛的形象，這次難得「黑化」，朴寶英笑說，「其實導演看到我就說，妳長得就像會把金條交出去，這種人如果做出不同選擇，觀眾應該會有不一樣的感受。」

金熙元稱《賭金》是他那一年收到最好的劇本。（Disney+提供）金熙元稱《賭金》是他那一年收到最好的劇本。（Disney+提供）

朴寶英飾演的「金禧主」來自偏遠小鎮，在與一位成功飛行員交往後，人生似乎終於迎來轉機，在附近的機場擔任安檢人員，卻意外捲入金錢風暴。由於金禧主一角並非在幸福環境下長大的孩子，加上有很多逃跑的場景，導演金成勛事前希望朴寶英能夠再消瘦一點，朴寶英因此邊拍邊減肥，甚至慢慢減少化妝，最後幾乎是以素顏上陣，讓導演金成勛大讚：「我很佩服她的勇氣！」

金聖喆（左）、朴寶英在《賭金》中有精彩對手戲，兩人在劇中皆是素顏拍攝。（Disney+提供）金聖喆（左）、朴寶英在《賭金》中有精彩對手戲，兩人在劇中皆是素顏拍攝。（Disney+提供）

無獨有偶，飾演追殺禧主的犯罪組織成員「張昱」的金聖喆，也幾乎是素顏，笑說準備時間只要5分鐘，塗了防曬乳就上戲，展現了真實的一面。

朴寶英為《賭金》瘦身，又素顏上陣，犧牲不小。（Disney+提供）朴寶英為《賭金》瘦身，又素顏上陣，犧牲不小。（Disney+提供）

在外型上做出改變的還有李光洙，李光洙繼《操控遊戲》後再次演出反派，他看完劇本之後，自己加入了疤痕、金牙等設定，只是他吐槽導演金成勛把這個點子占為己有，李光洙還強調：「其實那是我的點子！一開始是我構想的！」也強調沒有收到金牙的錢，間接透露是自掏腰包。最後金成勛與李光洙在記者會上爭論起來，李光洙表示：「我要公開我們之間的訊息！」來自證清白。

李光洙在《賭金》裝金牙耍狠。（Disney+提供）李光洙在《賭金》裝金牙耍狠。（Disney+提供）

這次李光洙在片中的動作戲是一大亮點，朴寶英回憶起，有一場她開車的戲，李光洙整個人掛在擋風玻璃，光是看到他的臉就很嚇人，且李光洙演出十分投入，竟然真的用手跟額頭把擋風玻璃撞破，「他真的太拚命了，可怕到我閉上眼睛都還會浮現那個畫面。」

李光洙也提到，在10年前與朴寶英合作，所以這次兩人合作很自在，「還有這是我第一次演出很會打架的角色，很努力拍攝動作戲，演出擁有如此沉重慾望的角色也是第一次，請大家期待我不同於以往的樣貌。」

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