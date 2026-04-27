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娛樂 音樂

酒駕肇逃內幕曝光 邱軍冷回訊息還想甩鍋受害者

邱軍今日出庭後，揮手向媒體致意，快步離去。（記者吳昇儒攝）邱軍今日出庭後，揮手向媒體致意，快步離去。（記者吳昇儒攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕歌手邱軍涉嫌酒後駕駛造成計程車司機1死1傷後，肇事逃逸，引發社會高度關注。今（27）日基隆地方法院國民法官法庭展開為期3天的密集審理。檢察官在庭上公開多項關鍵證據，直指邱軍犯後態度不佳，甚至企圖滅證。

檢方今日揭露的細節令人心寒，行車紀錄器顯示，邱軍在撞擊瞬間才亮起剎車燈，雖然一度短暫靠邊停車，面對目擊民眾敲窗示意時，他直接猛踩油門、闖紅燈逃離現場。

邱軍曾試圖聲請避開國民法官審理。（資料照，記者陳奕全攝）邱軍曾試圖聲請避開國民法官審理。（資料照，記者陳奕全攝）

除此之外，邱軍事後與女友透過通訊軟體討論時，冷淡表示不記得發生什麼事，卻發現擋風玻璃破裂。新聞曝光後，邱軍將報導連結傳給經紀人，試圖推卸責任，反問「你看他們站在哪」，暗指被害人站位有誤。

案發後邱軍並未在第一時間自首，反而迅速聯絡車廠將肇事車輛拖走，準備維修。所幸車廠員工察覺有異，通報警方，才保全關鍵證。

邱軍辯護律師試圖採取感性訴求，並呼籲國民法官設身處地思考。且邱軍曾試圖聲請避開國民法官審理，主張公眾人物身分會導致法官產生預斷，遭法院駁回。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

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