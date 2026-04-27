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童年崩壞 香蕉哥哥揭藝名真相 草莓姐姐原因太直接

香蕉哥哥（左）和草莓姐姐揭秘幼幼台哥哥姐姐如何命名。（資料照，東森提供）香蕉哥哥（左）和草莓姐姐揭秘幼幼台哥哥姐姐如何命名。（資料照，東森提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕兒童台的哥哥姐姐們是許多人童年印象最深的好朋友，香蕉哥哥、西瓜哥哥、水蜜桃姐姐、蝴蝶姐姐、草莓姐姐、葡萄姐姐都曾陪伴無數人的童年一起在唱歌跳舞中長大。近日香蕉哥哥與老婆草莓姐姐上陶晶瑩YouTube節目《陶晶瑩女人心事》，公開了兒童台哥哥姐姐的名字究竟怎麼來的祕密。

51歲的「香蕉哥哥」林掄元和40歲的老婆「草莓姐姐」簡皎竹在節目中透露，早期第一代成員，例如蘋果、香蕉、芭樂、橘子等名稱都是藝人自行發想，後來隨著制度建立，後期加入成員多由公司直接分配名字。

女星米可白當初因為皮膚黑，公司替她命名為「葡萄姐姐」。（資料照，記者楊雅民攝）女星米可白當初因為皮膚黑，公司替她命名為「葡萄姐姐」。（資料照，記者楊雅民攝）

草莓姐姐說，自己與米可白同期，米可白在幼幼台的時候是「葡萄姐姐」，兩人完成培訓之後拿到被安排好的藝名，發現命名標準超直接，當時公司看了兩人外型後說：個子小的就叫草莓姐姐；比較黑的就叫葡萄。

香蕉哥哥因為年輕時覺得自己外型像猴子，替自己取名「香蕉哥哥」。（資料照，東森提供）香蕉哥哥因為年輕時覺得自己外型像猴子，替自己取名「香蕉哥哥」。（資料照，東森提供）

香蕉哥哥笑稱，他是自己選的名字，主要是年輕的時候，覺得自己外型像猴子，索性取名「香蕉哥哥」，好記又有特色，加上他頭上總是有一條黃色髮帶，成了他最大特徵。香蕉哥哥提到，公司命名後需要註冊，類型有限制，所以並不是什麼名稱都能用，才會大多集中在水果、昆蟲、動物、天空。

香蕉哥哥和草莓姐姐大方揭開藝名由來，不少內幕曝光後也讓粉絲直呼「童年濾鏡全碎」。

葡萄姐姐（左起）、酪梨姐姐、香蕉哥哥、草莓姐姐、天竺鼠姐姐、百香果姐姐。（資料照，東森提供）葡萄姐姐（左起）、酪梨姐姐、香蕉哥哥、草莓姐姐、天竺鼠姐姐、百香果姐姐。（資料照，東森提供）

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