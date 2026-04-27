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娛樂 最新消息

王俐人SWAG嬌嗔摸大腿衝熱搜！前老闆「暖心致電」內容曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕王俐人SWAG嬌嗔摸大腿！前老闆驚見夥伴登熱搜「第一時間反應」暖哭網友。49歲王俐人近來空降SWAG擔任嘉賓，不僅大尺度裸背，還跟男優玩起情慾按摩，摸到大腿敏感帶時那聲嬌嗔，直接讓她衝上熱搜。正當全網都在看這場直播時，一位神祕大咖的出現，意外讓這場騷動多了一份「人性的溫度」。

梁軒安（右）8年前創辦「明星之旅」平台，曾找王俐人（左）主持開幕記者會。（梁軒安提供）梁軒安（右）8年前創辦「明星之旅」平台，曾找王俐人（左）主持開幕記者會。（梁軒安提供）

原來，雄鷹控股集團創辦人梁軒安，早在8年前創辦「明星之旅」平台時，就曾找過王俐人主持開幕。得知昔日合作夥伴成了熱搜主角，梁軒安沒有跟著看熱鬧，反而是在活動前一晚主動致電關心。據悉，他除了敘舊，更專業提醒對方：「若涉及個人權益，應儘速蒐證並妥善處理。」這波操作被知情人士大讚：「這就是做人的溫度！」

梁軒安（左）8年前創辦「明星之旅」平台，曾找王俐人（右）主持開幕記者會。（梁軒安提供）梁軒安（左）8年前創辦「明星之旅」平台，曾找王俐人（右）主持開幕記者會。（梁軒安提供）

暖心歸暖心，生意還是要照做。梁軒安隔天（26日）照樣率領團隊殺到嘉義新悅花園酒店，舉辦「雄鷹置業巡迴說明會」。現場不玩按摩，玩的是「資產配置」，針對大灣區、馬來西亞及日本等核心城市的投資熱點進行解析，吸引大批高資產客戶擠爆現場。

梁軒安率團隊到嘉義舉辦「雄鷹置業巡迴說明會」。（梁軒安提供）梁軒安率團隊到嘉義舉辦「雄鷹置業巡迴說明會」。（梁軒安提供）

梁軒安在會中直言：「真正有遠見的人，早已開始布局下一個十年。」他認為，現在有錢人想的不只是賺錢，更在於分散風險與建立穩定的現金流。除了投資，雄鷹置業還把海外看房變得很優雅。由E-GOLF旅遊部副總李芃芸親自策劃，結合高爾夫、親子旅遊與美食，讓客戶在無壓力下完成全球布局。

梁軒安8年前創辦「明星之旅」平台。（梁軒安提供）梁軒安8年前創辦「明星之旅」平台。（梁軒安提供）

從早期的娛樂整合平台「明星之旅」，到現在幫全球資產配置的「雄鷹置業」，梁軒安這波「致電關心後帥氣轉身」的節奏，展現過往合作情誼。業界人士也感嘆：「有些人追逐短期聲量，有些人專注長期價值。而梁軒安選擇的，是持續布局未來。」

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