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娛樂 音樂

CNBLUE鄭容和將首次參加台灣大型典禮 周湯豪負責開場力拚大獎

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2026 hito流行音樂獎頒獎典禮」，5月23日將在台北小巨蛋盛大舉行，除了周湯豪擔任開場嘉賓，南韓人氣樂團CNBLUE主唱鄭容和也受邀出席演出，另外馬念先也將在「絕對音樂」特別表演和宇宙人及icyball冰球樂團合體獻唱。

周湯豪除了負責開場表演，還要力拚最受歡迎男歌手大獎。（men’s uno提供）周湯豪除了負責開場表演，還要力拚最受歡迎男歌手大獎。（men’s uno提供）

周湯豪去年推出概念專輯《LOVE RAGE HOPE》，這次除了負責開場炒熱氣氛，他也將角逐「hito最受歡迎男歌手」，而他的歌曲《我的i》已確定奪下「hito年度十大華語歌曲」。

鄭容和期待來台參加「hito流行音樂獎頒獎典禮」。（Hit Fm聯播網提供）鄭容和期待來台參加「hito流行音樂獎頒獎典禮」。（Hit Fm聯播網提供）

鄭容和對於要在台灣的音樂頒獎典禮上表演非常期待，談到：「我思考了很久，希望能散發跟以往演唱會不同的能量，為了長久以來支持我的粉絲們，我挑選了最能展現我音樂色彩的歌曲來打造這次演出。也為了能與典禮觀眾們有更深的共鳴，我準備了一個對粉絲來說非常熟悉的特別舞台，請大家多多期待！」他也謝謝台灣粉絲的支持：「大家給予我的愛，永遠是我最大的動力！」

馬念先開玩笑說，自己負責帥就好。（Hit Fm聯播網提供）馬念先開玩笑說，自己負責帥就好。（Hit Fm聯播網提供）

對於在典禮上的「絕對音樂」特別演出，宇宙人表示：「一直以來都很欣賞馬念先和icyball冰球樂團的音樂，第一次以這樣的組合同台演出，光是排歌單就讓我們自己很期待了！」icyball冰球樂團幽默表示：「我很抱歉，是可以這麼幸福的嗎？」馬念先則笑說：「我負責帥就可以了吧？剩下的就交給年輕人去衝！」

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