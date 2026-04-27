IU熱戀李鍾碩4年 吐感情觀：愛不用掛在嘴邊

IU、李鍾碩認愛4年。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕IU與李鍾碩交往4年，最近在節目上分享感情觀，認為愛不是隨時掛在嘴上，而是放在心底。

IU近日邀請《21世紀大君夫人》的演員邊佑錫、劉秀彬與李妍作客自己的YouTube節目《IU的調色盤》，邊佑錫分享了與劉秀彬相識多年、因戲感情更深的兄弟情，讓一旁的IU也有感而發，「我最近常常有這種想法。我覺得表達出來真的是一件很好的事。人啊，是必須要把愛表達出來的」。

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IU認為，愛是不用一直說出口的。（翻攝自YouTube）

IU強調真正相愛的人才不會一直把愛情掛在嘴邊，要把這份愛放在心裡深處，以行動表現才最為重要，這番感性發言，完美呼應了劇組間的神仙友誼。

日前《21世紀大君夫人》劇組出席MBC節目受訪，當主持人問及「如果在劇中角色選一個真實或契約結婚對象，會選擇誰？」邊佑錫更毫不猶豫地點名IU飾演的成熙周。

IU、邊佑錫合作《21世紀大君夫人》，好感情延續到戲外。（Disney+提供）

邊佑錫笑稱：「雖然她沒有王室血統，但她是財閥，長得漂亮，想做什麼就做什麼！無論是真實結婚還是契約結婚，我都想選成熙周，對她一片忠心。她那種毫不介意周圍敵人、大氣灑脫的生活方式，真的非常帥氣！」

而IU除了回應真實結婚也會選擇理安大君外，也稱讚其實和聰明的反派「大妃娘娘」締結契約婚姻是不錯的選擇，笑認「她做事有很完善的計畫，會是很好的戰略夥伴」。《21世紀大君夫人》於Disney+上線，每週五、六22：20各更新1集，於5月16日迎來完結。

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