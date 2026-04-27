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娛樂 最新消息

啦啦隊女神轉行攝影師 拜師資深球迷手抖萌翻

希美扛重裝鏡頭，手抖對不到焦。（洋基工程提供）希美扛重裝鏡頭，手抖對不到焦。（洋基工程提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕洋基工程啦啦隊「洋基女孩」全新企劃YouTube節目《洋基補習班》即將開課，首集由日籍成員希美（Nozomi）領銜挑戰「女孩攝影補習班」，一向在場上被拍的她，這次首度扛起重裝相機換位思考，想親自解鎖粉絲能將啦啦隊拍成「神級美照」的背後祕密。

希美鏡頭下的照片。（洋基工程提供）希美鏡頭下的照片。（洋基工程提供）

首度接觸專業攝影的希美，面對光圈、ISO、快門等繁瑣參數一度陷入混亂，更被相機重量嚇到。實戰環節中，她穿梭場邊捕捉團員身影，卻因跟不上節奏頻頻失焦，讓她苦笑自嘲：「真的很重，也才知道拍照這麼辛苦！今天可能會畢不了業！」 過程中手忙腳亂、甚至緊張到手抖的真實反應，意外讓現場成員與球迷直呼「萌度爆表」。

希美體驗當攝影師。（洋基工程提供）希美體驗當攝影師。（洋基工程提供）

進入實拍時，團員們對「希美視角」充滿期待，韓籍成員朴淡備更力挺希美，給出豐富表情與各種配合，讓希美深刻體會到成員間的默契。朴淡備笑稱：「明明相機很重，還是很努力拍，真的可愛到讓人想咬一口！」

而希美在向資深球迷請教後，也驚覺每一張美照都源自於對女孩的觀察與預判，開玩笑說：「你們根本是在寫『女孩觀察筆記』！」經過一整天的洗禮，希美終於抓到節奏，並表示最愛粉絲捕捉到的「自然應援瞬間」。

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