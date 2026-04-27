律師點名王俐人、澎恰恰、馬國弼讚：比欠錢擺爛值得尊敬

律師賴承恩點名（左起）馬國弼、王俐人、澎恰恰願意面對債務，值得尊敬。（本報合成圖，翻攝自臉書／記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕49歲知名主持人王俐人近日轉戰成人平台SWAG成熱門話題，在直播中不斷挑戰尺度底線的王俐人，據傳是為了償還龐大債務才轉換跑道。對此，律師賴承恩在Threads發文，直言相較於許多「欠錢擺爛」的人，他認為王俐人、澎恰恰、馬國弼（原藝名馬國畢）等藝人都展現出難能可貴的負責態度。

王俐人傳出為還債轉換跑道至成人平台SWAG，大尺度表演。（本報合成圖，翻攝自SWAG）

王俐人轉戰成人平台SWAG，而且態度就像豁出去一樣，成功掀起一波熱度。賴承恩指出，他非常欣賞王俐人、澎恰恰、馬國弼等人，即使面對巨額債務仍認真賺錢償還的態度，他進一步強調：「多少人欠個幾萬塊就直接擺爛」。

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馬國弼坦承經過13年拚博，目前債務僅剩500萬元。（翻攝自臉書）

賴承恩說，法律實務中常遇到惡意欠債的人，甚至還會用很欠揍的態度嘲諷債主，耍賴皮說「反正我名下沒財產、工作領現金，你走法院也沒有用」，這種吃定法律流程的傲慢態度，可惡至極。

多次獲金鐘獎肯定的澎恰恰，因長期投資電影欠下巨額債務。（資料照，記者王文麟攝）

王俐人相傳因開設私廚賠錢，加上替友人日本料理餐廳擔任法定負責人，欠債千萬，才轉換跑道至成人平台；馬國弼則因參與職棒簽賭背負5千萬債務，積極轉型並身兼多職，今年3月馬國弼表示經過13年拚博，債務剩餘約5百萬；多次獲得金鐘獎肯定的澎恰恰，活躍於演藝圈超過40年，他因長期投資電影失利，負債高達2.4億元進而宣告破產，去年澎恰恰表示債務已降至7千～8千萬元，為了還債他不但開拓中國市場，並進行直播帶貨，曾賣過香水紅柚、雞蛋、地瓜等農產品，另外他也積極籌備個人泡菜品牌「恰恰好」。

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