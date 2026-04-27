欠債千萬轉戰SWAG 網友心疼王俐人親回10字

氣質優雅的王俐人（前），鬼轉至成人頻道SWAG直播。（資料照，SWAG提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕頂著高學歷光環、氣質優雅的主持人王俐人，人生鬼轉至成人頻道SWAG直播，掀起熱烈討論。沒想到豁出去的她，大膽在直播中解放尺度，在網路上成為熱門話題，有網友心疼王俐人的轉變，沒想到卻釣出本尊親回應。

49歲的王俐人先前因沒穿內衣賣吹風機爆紅。（翻攝自臉書）

49歲的王俐人先前因沒穿內衣賣吹風機爆紅，現在又在SWAG露乳，網友心疼當年紅極一時的王俐人，最終沒嫁入豪門，還欠債上千萬、轉戰成人平台的消息，每看一次就覺得心疼、難受。

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網友認為王俐人的外在條件優秀，先前也曾與富商傳出緋聞，現在卻要靠擦邊影片謀生，希望王俐人早日還清債務。字裡行間網友透露出自己看到「王俐人」、「SWAG」相關報導很難受，更充滿感慨。王俐人本人則留言回應：「我活著好好的不要難受」，短短10字，看出她的堅強。

王俐人留言親自回應網友。（翻攝自Threads）

事實上，美國名校畢業的王俐人，早年憑藉《麻辣鮮師》走紅，後因為聽信友人話語，同意擔任友人日本料理餐廳法定負責人，最終友人捲款跑路，導致所有債主都找上王俐人求償，變成「朋友欠債，俐人還錢」的窘境。她登上SWAG時也透露友人至今仍人間神隱，無法聯繫，而且一毛錢都沒有還。

王俐人的外在條件優秀，如今靠擦邊影片謀生。（資料照，記者王文麟攝）

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