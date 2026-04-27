温昇豪領軍送暖！曾國城、方馨數十位大咖「為愛簽名」 守護70萬獨居長者

星光助陣公益行動。（翻攝自温昇豪粉絲專頁）

〔記者傅茗渝／台北報導〕母親節將至，由温昇豪領軍，攜手曾國城、方馨、方文琳及陳謙文等多位藝人，共同響應「愛傳承公益禮盒」義賣。台灣優質生命協會秘書長紀寶如與理事陳謙文更親自深入基層訪視，揭開大城市角落中，長輩們鮮為人知的困頓生活。

秘書長紀寶如親訪「無聲5樓」。（台灣優質生命協會提供）

秘書長紀寶如日前親自走訪協會長期關懷的個案，一名居住在中山區老舊公寓5樓的76歲周阿姨，因聽力嚴重受損生活幾乎陷入「無聲」，加上失業與家人疏離，處境令紀寶如十分鼻酸。紀寶如感嘆：「長輩最渴望的往往不是金錢，而是被記得。」

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理事陳謙文見證周大哥走出貨櫃屋。（台灣優質生命協會提供）

協會理事陳謙文也分享了令人振奮的個案。他曾目睹75歲的周大哥蜷縮在出入複雜、狹窄的貨櫃屋中度日，所幸在協會介入後，成功媒合周大哥搬入安穩住宅。陳謙文近日前往探視，看到周大哥在「不老農莊」種菜、閱讀，重拾笑容，讓他欣慰表示：「這就是我們最想看到的改變！」

為了喚起社會對全台近70萬獨居長者的關注，谷溜谷溜品牌大使温昇豪特別錄製宣傳影片，號召大眾關注高齡化社會下的孤單生命。活動現場更有曾國城、唐玲、蘇晏霈、Gino等數十位藝人簽名力挺，展現演藝圈的強大凝聚力。

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