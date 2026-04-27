自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

温昇豪領軍送暖！曾國城、方馨數十位大咖「為愛簽名」 守護70萬獨居長者

星光助陣公益行動。（翻攝自温昇豪粉絲專頁）星光助陣公益行動。（翻攝自温昇豪粉絲專頁）

〔記者傅茗渝／台北報導〕母親節將至，由温昇豪領軍，攜手曾國城、方馨、方文琳及陳謙文等多位藝人，共同響應「愛傳承公益禮盒」義賣。台灣優質生命協會秘書長紀寶如與理事陳謙文更親自深入基層訪視，揭開大城市角落中，長輩們鮮為人知的困頓生活。

秘書長紀寶如親訪「無聲5樓」。（台灣優質生命協會提供）秘書長紀寶如親訪「無聲5樓」。（台灣優質生命協會提供）

秘書長紀寶如日前親自走訪協會長期關懷的個案，一名居住在中山區老舊公寓5樓的76歲周阿姨，因聽力嚴重受損生活幾乎陷入「無聲」，加上失業與家人疏離，處境令紀寶如十分鼻酸。紀寶如感嘆：「長輩最渴望的往往不是金錢，而是被記得。」

理事陳謙文見證周大哥走出貨櫃屋。（台灣優質生命協會提供）理事陳謙文見證周大哥走出貨櫃屋。（台灣優質生命協會提供）

協會理事陳謙文也分享了令人振奮的個案。他曾目睹75歲的周大哥蜷縮在出入複雜、狹窄的貨櫃屋中度日，所幸在協會介入後，成功媒合周大哥搬入安穩住宅。陳謙文近日前往探視，看到周大哥在「不老農莊」種菜、閱讀，重拾笑容，讓他欣慰表示：「這就是我們最想看到的改變！」

為了喚起社會對全台近70萬獨居長者的關注，谷溜谷溜品牌大使温昇豪特別錄製宣傳影片，號召大眾關注高齡化社會下的孤單生命。活動現場更有曾國城、唐玲、蘇晏霈、Gino等數十位藝人簽名力挺，展現演藝圈的強大凝聚力。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中