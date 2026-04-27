（影）「富江」x張員瑛 伊藤潤二親打造 IVE跨界恐怖劇未播先爆紅

IVE成員表達與恐怖大師伊藤潤二合作的感覺。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本恐怖漫畫大師伊藤潤二經典作品《富江》，正式以真人形式登場，日劇單元作品《STRANGE 伊藤潤二徹夜難眠的奇異故事》（ストレンジ-伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-）確定於今年7月4日凌晨0時12分在東京電視台「ドラマ24」時段播出。主題曲跌破眾人眼鏡，由南韓人氣女團IVE演唱，成員們將化身富江，引發熱議。

富江是集美貌、神秘、恐怖於一身的神祕女子，此次伊藤潤二經典作真人化，會採用最擅長的敘事結構，以單元劇方式，鎖定深夜觀眾進行「試膽大會」。

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日劇單元作品《STRANGE 伊藤潤二徹夜難眠的奇異故事》片頭曲將由IVE演唱。（翻攝自X）

此次合作將從伊藤潤二經典短篇作品中精挑細選後，進行改編，讓看似平凡的日常，在未經意時，逐漸裂開一道縫，慢慢鑽出令人膽顫心驚的扭曲、驚悚，有別於過往恐怖片利用「怪物」讓觀眾恐懼，來自內心的怪物、現實感逐步扭曲、遭吞噬後的失控，更讓人毛骨悚然。

許多人都說IVE的張員瑛給人一種富江的氣質。（翻攝自X）

片頭曲《JIGSAW》由南韓人氣女團IVE演唱，伊藤潤二還親自為IVE成員與官方娃娃MINIVE繪製主視覺，並用於IVE日文專輯《LUCID DREAM》期間限定版封面。

伊藤潤二還親自為IVE成員與官方娃娃MINIVE繪製主視覺。（翻攝自X）

話題度同時延伸到音樂視覺合作。由於先前張員瑛就經常被粉絲說造型極像「真人版富江」，這次真的由伊藤潤二親自操刀，形成相當罕見的跨界組合，讓影集尚未開播就先衝出討論聲量。

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