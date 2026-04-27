劉曉憶爆瘦現身大稻埕打工 為未婚夫「端菜洗碗」手起水泡

2026世界年度夫人先生台灣總決賽傑出組冠軍羅嵐（左起）、典雅組冠軍郭玲君、璀璨組冠軍陳瑀涵。（世界年度夫人&先生主辦單位提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「2026世界年度夫人先生台灣總決賽」日前於嘉義佐登妮絲城堡華麗登場。日本創始人西村沙江子特別率團跨海助陣，現場不僅有跨國佳麗交流，星光更是燦爛。女星康茵茵受邀擔綱主持，八點檔戰將劉曉憶則以表演嘉賓身分現身。

康茵茵擔任2026世界年度夫人先生台灣總決賽的主持人。（世界年度夫人&先生主辦單位提供）

康茵茵當天以一襲亮藍色禮服盛裝出席，美度爆表，但美麗背後代價不小。她腳踩10公分恨天高，從下午1點半一路站到晚上9點半，整整8小時考驗體力極限。康茵茵透露，雖然站到腿軟，但看到典雅組冠軍、高齡72歲的郭玲君親自設計造型，還能跟老公火辣大跳探戈，讓她佩服直喊：「希望自己到那個年紀時也能一樣漂亮！」

請繼續往下閱讀...

近期康茵茵正為舞台劇《會演是英雄2》瘋狂綵排，提到首度與金鐘視后鍾欣凌合作，她瞬間變身小粉絲：「以前只在通告遇過，這是我第一次跟欣凌姐合作，發現她經驗這麼豐富，進新劇組竟然也會跟我一樣緊張。」 她笑稱從前輩身上吸收到滿滿正能量。

劉曉憶在2026世界年度夫人先生台灣總決賽擔任表演嘉賓。（世界年度夫人&先生主辦單位提供）

同樣吸睛的還有瘦身有成的劉曉憶。動過兩次縮胃手術的她，體重已成功降至5字頭，狀態好到驚人。她幽默自嘲現在競爭壓力大：「瘦身前我的對手五根手指頭算得出來，瘦身後對手至少有50個！」狀態大好的她更當場向劇組喊話，想挑戰黑道大姐頭、女鬼等張力十足的角色。

劉曉憶近期更為了未婚夫在大稻埕經營的露天酒吧化身「最強打工仔」。過去從不做家事的她，現在洗碗、端菜甚至下廚樣樣來，手還曾被油噴到長水泡，她打趣說現在跟炸台「關係良好」。至於外界關注的婚事，她坦言因酒吧正計畫遷至室內，受事業重心調整影響，原定婚期將延至今年年底或明年初。

2026世界年度夫人先生台灣總決賽圓滿落幕，所有與會者合照留念。（世界年度夫人&先生主辦單位提供）

本次賽事強調「行動之美」，各組冠軍分別為傑出組羅嵐、璀璨組陳瑀涵及典雅組郭玲君。前五名優勝佳麗將於6月24日代表台灣赴日參加世界選拔賽，與各國頂尖夫人一決高下。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法